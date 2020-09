Helios Kino Kobiet - "Małe szczęścia" 0

Kino Kobiet to zawsze ciekawy film specjalnie dobrany do żeńskiej widowni, poprzedzony licznymi atrakcjami organizowanymi tuż przed seansem w holu kina oraz sali kinowej. 26 sierpnia – zabierz przyjaciółkę, siostrę, mamę, teściową, synową i bawcie się razem. Tym razem zagrany zostanie film Małe szczęścia.

Fantastyczna, luźna atmosfera seansu ma już swoje stałe fanki! Nie ma takiej drugiej imprezy, która byłaby skupiona wyłącznie na kobietach! Z myślą o Was, Drogie Panie Helios dobiera film wieczoru oraz atrakcje przed seansem filmowym.

23 WRZEŚNIA (środa), godzina 18:00

MOTYW WIECZORU:

23 września świętujemy pierwszy dzień jesieni, więc nie pozostaje nam nic innego jak przebrać się za królowe jesieni! Liście na głowach i wszystkie odcienie brązu!

Kochająca życie 40-kilkuletnia Lea (Berenice Bejo) pracuje w centrum handlowym i jest szczęśliwą żoną Marca (Vincent Cassel) – konserwatysty i w pewnym stopniu niewierzącego w siebie sprzedawcy. Jej najlepsza przyjaciółka, Karine (Florence Foresti) – zadowolona ze swojej kierowniczej posady w reklamie i życia z Francisem (Francois Damiens) oraz dwójką ich dzieci, od dawna uważa Leę za marzycielkę. Pewnego wieczoru coś burzy spokój tej czwórki. Podczas kolacji, Lea niespodziewanie informuje wszystkich, że planuje spróbować swoich sił w pisarstwie. Jej mąż nie jest do końca przekonany do tego pomysłu. Nagły przypływ kreatywności u Lei powoduje, że także jej przyjaciółka, Karine zdecyduje się zostać pisarką, a nawet jej mąż odkryje w sobie twórczy potencjał. Gdy jedno z wiodących wydawnictw zainteresuje się książką Lei, wydaje się, że czekają ją same sukcesy. Tylko czy jej przyjaciele i mąż będą w stanie to udźwignąć?

Więcej informacji na HELIOS.PL

Źrodło: Helios