Produkcja obecnie nosi tytuł Thirst. Jak na razie nie wiadomo czy tytuł ten będzie tym docelowym. Autorami scenariusza zostali Leah Benavides Rodriguez i Carlito Rodriguez, którzy pracują na oryginalnym pomyśle Kevina Jordana. Ten ostatni będzie producentem wykonawczym serialu.

Thirst opowie historię genialnego, ale bardzo zarozumiałego rapera z Atlanty, który uważa, iż dzięki nawiązaniu współpracy z najpopularniejszą grupą hip-hopową otrzymał swój bilet do sławy. Nie wie jednak jak przerażająca tajemnicę skrywają jego nowi współpracownicy. Okazuje się, że są oni rodziną wampirów, której korzenie sięgają wieków…