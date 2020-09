Trwają prace nad kontynuacją filmu ''Pasja'' Mela Gibsona! 0

Choć o powstaniu kontynuacji filmu Pasja z 2004 roku w reżyserii Mela Gibsona słychać już od wielu lat to do tej pory nie było o tym projekcie wiadomo zbyt wiele. Nie było nawet w 100% wiadomym, czy w ogóle nadal powstaje. Teraz jednak mamy oficjalne potwierdzenie od samego Jima Caviezela.

fot. materiały prasowe

Caviezel w kontrowersyjnej i wzbudzającej mnóstwo mieszanych uczuć Pasji wcielił się w samego Jezusa Chrystusa. W jednym z ostatnich swoich wywiadów potwierdził, iż prace nad kontynuacją filmu dalej są w toku. Niedawno aktor otrzymał od Mela Gibsona nową, trzecią już wersję scenariusza, według którego produkcja nazywać się będzie The Passion of the Christ: Resurrection. Caviezel po przeczytaniu skryptów wyznał, iż według niego będzie to największy film w historii świata.

Sądząc po filmie Pasja i sposobie patrzenia na świat Mela Gibsona, to kontynuacja z pewnością wzbudzi niemałe kontrowersje we wszystkich grupach religijnych, nawet wśród tych niewierzących. Fabuła sequela ukaże nam to co mogło dziać się w trakcie tych trzech dni pomiędzy ukrzyżowaniem a zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa.

Pasja okazała się wielkim hitem. Przy budżecie zaledwie 30 mln dolarów zarobiła na całym świecie ponad 600 mln, stając się najlepiej dochodowym religijnym filmem wszech czasów.

Źrodło: darkhorizons.com