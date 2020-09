Poniedziałek na Millennium Docs Against Gravity online! 0

Poniedziałek: wspólne oglądanie spotkań z reżyserką Ziemia jest niebieska jak pomarańcza oraz reżyserką „Cunningham. Choreograf współczesności"!

12:00: Film „Kwiaty dwóch Korei" („Shadow Flowers") zapowie reżyser Seung-Jun Yi na naszym Facebooku oraz w wydarzeniu!

14:00: Zapowiedź reżysera Josepha Hillela przed filmem „Marzycielki miast" („City Dreamers") na naszym Facebooku oraz w wydarzeniu!

Phyllis Lambert, Blanche Lemco van Ginkel, Cornelia Hahn Oberlander oraz Denise Scott Brown to inspirujące kobiety-pionierki, które kształtowały myślenie o współczesnej urbanistyce: architektki, planistki, pedagożki, kuratorki oraz aktywistki, współpracujące z największymi nazwiskami architektury. Te kobiety łączy jedno: wizja miasta inkluzyjnego i otwartego na potrzeby człowieka.

19:00: Transmisja zarejestrowanego podczas festiwalu spotkania z reżyserką Ziemia jest niebieska jak pomarańcza („The Earth is Blue as an Orange") reż. Iryna Tsilyk, na naszym Faceboku oraz w wydarzeniu! Film otrzymał Grand Prix – Nagrodę Banku Millennium!

Opowieść o rodzinie mieszkającej na pierwszej linii frontu w Donbasie na Ukrainie. Gdy na zewnątrz panuje chaos i słychać bombardowania, Anna – samotna matka – próbuje stworzyć w domu bezpieczną, pełną życia i nadziei przystań dla czwórki swoich dzieci. Rodzina kocha kino i kręci film inspirowany własnym codziennym życiem w trakcie trwającej wojny.

20:00: Transmisja zarejestrowanego podczas festiwalu Q&A i spotkania z reżyserką filmu „Cunningham. Choreograf współczesności" („Cunningham") reż. Alla Kovgan, na naszym Facebooku oraz w wydarzeniu!

Merce Cunningham to ikona naszych czasów. Legendarny amerykański tancerz i jeden z największych choreografów XX wieku, okrzyknięty w 2000 roku przez „The Guardian” największym żyjącym choreografem na świecie, był rewolucjonistą i wizjonerem na miarę Wacława Niżyńskiego. Ten film pokazuje nam dokładnie, czego dokonał.