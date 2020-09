Konkurs Dokumentalny 36. Warszawskiego Festiwalu Filmowego 0

Mistrzowie taksydermii, szermierki, charyzmatyczni przywódcy polityczni, słynni więźniowie, legendarne studio nagraniowe, Władysław Kozakiewicz i Warwick Thornton na plaży – nasza sekcja filmów dokumentalnych zaskakuje, budzi podziw, inspiruje. Gwarantujemy, że z seansów wyjdziecie z szeroko otwartymi ze zdumienia oczami, czasem z uśmiechem, a czasem w zadumie. Niezwykle mocny konkurs!

AGONIA / THE AGONY reż. Tomasz Knittel, Polska 2020, 61 min.

Porywająca podróż w poszukiwaniu zanikającej tradycji muzyki przekazywanej drogą ustną. Jej świat widzimy oczami charyzmatycznego śpiewaka i instrumentalisty Adama Struga.

BURMISTRZ / MAYOR reż. David Osit, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Palestyna 2020, 89 min.

Fascynujący dokument o charyzmatycznym przywódcy, który buduje miasto przyszłości w miejscu sparaliżowanym przeszłością.

CHCIELIŚMY ZMIENIĆ ŚWIAT / WE WANTED TO CHANGE THE WORLD / MES GRIBEJAM IZMAINIT PASAULI reż. Aija Bley, Łotwa 2020, 66 min.

Dokument o trzech przyjaciołach z punkrockowego łotewskiego zespołu, którzy nigdy nie chcieli dorosnąć.

DRUGIE ŻYCIE / THE SECOND LIFE reż. Davide Gambino, Niemcy, Belgia, Włochy 2020, 82 min.

Trzej preparatorzy zwierząt przygotowują się do Mistrzostw Europy w Taksydermii 2018. Efekty ich pracy mają przypominać, że tysiące gatunków zwierząt zagrożone są wyginięciem i to od nas zależy czy tak się stanie.

KAŻDY CHCE BYĆ NASTĘPNYM WEISMANNEM / EVERYONE WANTS TO BE THE NEXT WEISMANN / TODOS QUEREN SER PRÓXIMO WEISMANN reż. Alberto Triano, Hiszpania 2020, 65 min.

Kręcony ponad rok porywający dokument wprowadza widzów do świata sztuki współczesnej poprzez osobistą wizję Martina Solo.

KRESTY / KRESTY reż. Angelina Golikova, Rosja 2020, 91 min.

Kresty, w XIX-wiecznym Sankt Petersburgu, było największym więzieniem w Europie. Jego historia jest nierozerwalnie związana z biegiem rosyjskiej historii.

MAMY TO NAGRANE / ON THE RECORD reż. Kirby Dick, Amy Ziering, Stany Zjednoczone 2020, 97 min.

Producentka muzyczna zmaga się z decyzją, czy upublicznić gwałt dokonany na niej przez jednego z najpotężniejszych ludzi w swojej branży.

NIE ZASŁUGUJEMY NA PSY / WE DON’T DESERVE DOGS reż. Matthew Salleh, Chile, Finlandia, Włochy, Nepal, Pakistan, Peru, Rumunia, Turcja, Uganda, Wielka Brytania, Wietnam 2020, 84 min.

Mówi się, że pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. Ale co tak naprawdę zrobiliśmy, czym sobie zasłużyliśmy na ich dozgonną wierność i miłość? Poruszający duszę portret dobrych psów i ludzi, którzy nawzajem się potrzebują.

OBYWATEL BIO / CITIZEN BIO reż. Trish Dolman, Kanada, Stany Zjednoczone 2020, 95 min.

Biohakerzy – wybawcy ludzkości czy niebezpieczni szarlatani grożący całej rasie?

PEWIEN CZŁOWIEK I JEGO BUTY / ONE MAN AND HIS SHOES reż. Yemi Bamiro, Wielka Brytania 2020, 83 min.

Fascynująca historia globalnego fenomenu butów Air Jordan firmy Nike.

PLAŻA / THE BEACH reż. Warwick Thornton, Australia 2020, 180 min.

Nagradzany na całym świecie australijski reżyser miał dość życia na najwyższych obrotach. Na dwa miesiące zamieszkał na plaży z trzema kurczakami. Zapis głębokiej, intymnej podróży w poszukiwaniu transformacji i uzdrowienia swojego życia.

PO ZŁOTO / GOING FOR GOLD reż. Ksawery Szczepanik, Polska 2020, 61 min.

Władysław Kozakiewicz, wybitny tyczkarz, złoty medalista Igrzysk Olimpijskich w Moskwie w 1980 roku. Autor słynnego gestu, który zaważył na jego dalszej karierze. Uniwersalna opowieść o cenie i naturze sukcesu.

ROCKFIELD: STUDIO NA FARMIE / ROCKFIELD: THE STUDIO ON THE FARM reż. Hannah Berryman, Wielka Brytania 2020, 91 min.

Fascynujący dokument o legendarnym studiu nagrań Rockfield założonym 50 lat temu na walijskiej farmie. Nagrywali tu m.in. Black Sabbath, Queen, Iggy Pop, Robert Plant, Oasis, Coldplay, Stone Roses, Simple Minds i wielu innych.

SKOK / THE JUMP / LECIENS reż. Giedre Zickyte, Litwa, Łotwa, Francja 2020, 85 min.

Niezwykła historia Simasa Kudirki i jego desperackiego skoku po wolność, który poruszył tysiące ludzi.

STRO: HISTORIA MICHAELA D’ASARO / STRO: THE MICHAEL D’ASARO STORY reż. Gregory Lynch Jr., Doug Nichols, Stany Zjednoczone 2020, 88 min.

Fascynujący dokument stworzony z dziesiątków wywiadów ze znanymi sportowcami, przyjaciółmi i kolegami Michaela D’Asaro, jednego z najlepszych trenerów w historii amerykańskiej szermierki. Spaja je emocjonalne podejście reżyserów – obaj pobierali u mistrza lekcje szermierki.

WSZYSTKIE DUSZE / ALL THE SOULS reż. Roberto Lozano Bruna, Hiszpania 2020, 71 min.

Cena dziewczyny waha się od 150 dolarów do 25 tysięcy dolarów. Handel ludźmi to ogromny problem współczesnego Nepalu. Każdego roku sprzedaje się od 6 do 12 tysięcy kobiet i dzieci.