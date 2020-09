Premiera ''The Falcon and the Winter Soldier'' oficjalnie przełożona na 2021 rok 0

Stało się to czego wszyscy się spodziewaliśmy, jednak zawsze była jakaś nikła nadzieja. Disney+ oficjalnie przełożył datę premiery serialu The Falcon and the Winter Soldier na 2021 rok.

fot. materiały prasowe

Świadczy to o tym, iż serialem który rozpocznie czwartą fazę Marvela będzie ukończona już produkcja WandaVision. Jej premiera jeszcze w tym roku.

Niedawno informowaliśmy, iż ekipa serialu The Falcon and the Winter Soldier powróciła na plan w Atlancie w stanie Georgia. Mimo iż materiału jaki pozostał im do nakręcenia nie jest dużo, to szczególnie czasochłonny będzie powrót do Europy, bowiem znaczna część musi zostać sfilmowana w Pradze, a tam ekipa pracować ma aż do listopada.

Pierwotnie serial zadebiutować miał w sierpniu, jednak panująca pandemia znaczącą opóźniła prace na jego planie zdjęciowym, dlatego też musimy uzbroić się w cierpliwość. Być może na wiosnę doczekamy się przygód Falcona i Zimowego Żołnierza.

Produkcja składać się ma z sześciu odcinków. W serialu do swoich ról odgrywanych w pełnometrażowych filmach Marvela powrócą Anthony Mackie jako Sam Wilson aka Falcon i Sebastian Stan jako Bucky Barnes aka Zimowy Żołnierz.

Źrodło: comicbookmovie.com