Będzie specjalny odcinek ''Euforii'' - powrót ekipy na plan 2. sezonu dopiero w 2021 roku

Jak donoszą zagraniczne media ekipa rozpocznie produkcje drugiego sezonu serialu Euforia dopiero w 2021 roku. Wcześniej jednak spotkają się i nakręcą odcinek specjalny, który połączyć ma oba sezony i wypełnić lukę.

Gwiazdą hitowego serialu HBO jest młoda aktorka Zendaya, która na tegorocznym rozdaniu nagród Emmy, uhonorowana została jedną z nich w kategorii najlepsza aktorka w serialu dramatycznym, będąc przy tym najmłodszą laureatką tej nagrody.

Twórcy serialu nie mogąc kręcić drugiego sezonu z powodu panujących obostrzeń, podobnie jak inni zaczęli szukać sposobu na obejście pandemii i dostarczenie widzom nowych treści.

Możemy zrobić mały epizodyczny odcinek. Naprawdę nie wiem jak to opisać, ale możemy nakręcic odcinek z ograniczoną liczbą ludzi w bezpiecznym środowisku. Także mamy co robić, zanim przejdziemy do sezonu 2. powiedziała Zendaya

Euforia ukazuje nam losy kilku zwykłych licealistów, którzy zmagają się z życiem w trudnej rzeczywistości, w której liczy się tylko wygląd, a media społecznościowe kreują to co jest aktualnie ważne i modne. Nie mogąc poradzić sobie ze sobą popadają w narkotykowe uzależnienie. Główną bohaterką jest siedemnastoletnia Rue, która szuka swojej drogi życiowej i tożsamości płciowej. Po odwyku spotyka transseksualną dziewczyną, która dopiero co przybyła do miasta. Ta znajomość powoduje, iż zaczyna postrzegać świat zupełnie inaczej.

