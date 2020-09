Tiffany Haddish dołącza do Nicolasa Cage w dramacie, w którym Cage gra samego siebie 0

Powiększa się obsada specyficznego filmu akcji The Unbearable Weight of Massive Talent, w którym to aktor Nicolas Cage gra samego siebie. Teraz swój angaż w produkcji otrzymała jeszcze Tiffany Haddish.

fot. materiały prasowe

Haddish to aktorka, która kojarzyć możecie z komedii Laski na gigancie, dramatu Królowe zbrodni czy tegorocznej komedii Jak Boss. Jest ona laureatką nagrody Emmy za program Saturday Night Live w kategorii najlepszy gościnny występ w serialu komediowym.

Oprócz Cage’a i Haddish w filmie wystąpią także Pedro Pascal znany z serialu The Mandalorian i Sharon Horgan (Wieczór gier, Pojedynek na głosy). Za reżyserię odpowiada Tom Gormican, który jest także współautorem scenariusza wraz z Kevinem Ettenem.

Nicolas Cage wciela się w samego siebie – zdesperowanego aktora, który pragnie dostać rolę w nowym filmie Quentina Tarantino. Jednocześnie zmaga się z trudną relacją ze swoją nastoletnią córką. Idąc przez życie rozmawia ze swoją egoistyczną wersją siebie z lat 90, która wszędzie mu towarzyszy i ciągle karci go za to, że nie jest już tą samą pierwszoligową gwiazdą, jaką był niegdyś. Teraz bierze same śmieci, takie jak przybycie na urodzinowe przyjęcie meksykańskiego miliardera, który jest jego wielkim fanem i pragnie pokazać mu scenariusz swojego filmu.

Sytuacja jednak szybko okazuje się być zupełnie inna. Miliarder w rzeczywistości jest królem narkotykowego kartelu, który porwał córkę prezydenta. Co gorsza sprowadza on córkę i byłą żonę Cage’a, z którą ten nie jest w najlepszych relacjach. Cage musi teraz odegrać rolę życia, aby uratować siebie i swoją rodzinę.

Haddish wcieli się w Vivian, ekscentryczną agentkę rządową, która zmusi Cage’a do pomocy przy rozbiciu tej największej narkotykowej szajki.

Jesienią tego roku rozpocząć mają się zdjęcia do filmu, a planowana data jego premiery to koniec 2021 roku.

Źrodło: comingsoon