W sierpniu Komisja Oscarowa powołana przez dyrektora PISF Radosława Śmigulskiego zdecydowała, że Śniegu już nigdy nie będzie zostanie reprezentantem Polski w wyścigu po Oscary w kategorii Najlepszy Pełnometrażowy Film Międzynarodowy. Chociaż Amerykańska Akademia Filmowa nie ogłosiła jeszcze skróconej listy filmów, które będą miały szansę na złotą statuetkę, to międzynarodowe media już mają swoje pierwsze prognozy. Zdaniem prestiżowego magazynu Variety film Szumowskiej i Englerta to pewniak w walce o oscarowe nominacje. Nie inaczej prognozuje The Hollywood Reporter, który film Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta stawia obok takich tytułów jak Ammonite (wyczekiwany dramat z Kate Winslet i Saoirsą Ronan) czy Nomadland (tegoroczny Złoty Lew w Wenecji).

Światowa premiera „Śniegu już nigdy nie będzie” odbyła się Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, gdzie produkcja zebrała entuzjastyczne recenzje i spotkała się z bardzo dobrym odbiorem widowni. Międzynarodowe media podkreślały hipnotyzującą stronę wizualną filmu i sensualną magię wyzierającą z dzieła polskiego duetu._ Wenecja otworzyła nam pięknie drogę na świat, z którego spływają zaproszenia na kolejne festiwale, już nazbierało się ich kilkadziesiąt, oraz, co równie ważne, dystrybutorzy zwrócili uwagę na nasz film i prowadzimy negocjacje odnośnie sprzedaży praw do rozpowszechniania filmu_ – mówi Mariusz Włodarski, producent Śniegu już nigdy nie będzie.

Tak twórcy opowiadają o swoim dziele:

Tytułowy śnieg może się wieloznacznie kojarzyć – chociażby ze śmiertelnym żywiołem albo poczuciem bezpieczeństwa, baśniowym powrotem do krainy dzieciństwa. Choć dziś zapewne najbardziej kojarzy się ze zniszczeniem, jakie człowiek wywołał w eko klimacie ziemi, doprowadzając do zmian, przez które śnieg widuje się coraz rzadziej. Bohaterowie naszego filmu, w większości skupieni na własnym, małym, wygodnym świecie, zbyt dużo o tym nie rozmyślają, jednak nie wiedząc czemu zmagają się z poczuciem jakiejś wewnętrznej, duchowej pustki i niezrozumiała tęsknotą za czymś nieokreślonym. Są to różne tęsknoty, za bliskością, dotykiem, seksem, zrozumieniem, wolnością. Są bogaci, syci od strony materialnej, ale głodni duchowo, choć w sposób zupełnie nieuświadomiony. Ich fantazje ogniskują się w jednym – obcym przybyszu, w którym przeglądają się jak w lustrze. On przynosi im wytchnienie. Trudno powiedzieć czy to iluzoryczne, czy prawdziwe doświadczenie, tak jak trudno czasem odróżnić nam własną projekcję od rzeczywistości. Czy magiczny las, do którego przenosi ich przybysz, jest tylko wytworem ich lęków i pragnień, czy istnieje naprawdę. Film nasz, mamy nadzieję, skrywa jakąś tajemnicę, chcieliśmy pobudzić widzów do głębszej refleksji na temat kondycji współczesnego Europejczyka. Zagrać na indywidualnych skojarzeniach, nienachalnie zadać parę pytań, bez tezy i z humorem.