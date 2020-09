Jesień z kinem ukraińskim Ukraina! Festiwal Filmowym! 0

Jesień z kinem ukraińskim Ukraina! Festiwal Filmowy. Piąta odsłona Ukraina! Festiwal Filmowy rozpocznie się już 21 października w warszawskim Kinie Iluzjon. W programie tegorocznej edycji, która odbędzie się również online, znalazły się pokazy najnowszych ukraińskich filmów oraz wydarzenia towarzyszące.

Kino ukraińskie budzi coraz większe zainteresowanie międzynarodowych festiwali, krytyków filmowych oraz widzów. Chcemy zerwać ze stereotypem przaśnej Ukrainy, w której najwyższym poziomem sztuki eksportowej są wycinanki i ludowe stroje. Współczesna sztuka ukraińska ma o wiele więcej do zaoferowania, a my mówimy otym poprzez język filmu – mówią o festiwalu organizatorzy.

Tegoroczne wydarzenie otworzy najnowszy film Olega Sencowa „Numery”. To historia grupy ludzi żyjących w systemie totalitarnym. Bohaterowie nie mają imion, są oznaczeni cyframi. Żyją według ścisłych zasad, na przykład jedzą tylko wtedy, gdy wszyscy biegają wokół stołu do ping ponga. Mężczyźni i kobiety są rozdzielani w nocy. Nad przestrzeganiem zasad czuwa władca – Zero. Z czasem w bohaterach narasta potrzeba buntu.

Realizacja tego filmu była dla mnie ciekawym doświadczeniem – pracowałem nad nim zdalnie, za pomocą listów wysyłanych z więzienia. To mój manifest – podkreślił Sencow. Film na podstawie sztuki własnego autorstwa wyreżyserował zza krat

rosyjskiego łagru.

Od pierwszej edycji organizatorzy festiwalu zwracali uwagę publiczności na trudną sytuację reżysera, a także zachęcali do wsparcia kampanii na rzecz jego uwolnienia. W ramach poprzednich odsłon festiwalu pokazane zostały filmy “Gracz”

w reżyserii Sencowa oraz film dokumentalny „Federacja Rosyjska vs. Oleg Sencow“ Askolda Kurova, który zdobył nagrodę publiczności w 2017 r. Sencow był wspierany przez europejskie środowisko filmowe, które walczyło o jego uwolnienie. 7 września 2019 roku podczas wymiany więźniów został uwolniony i wrócił do domu.

W programie znajdzie się szereg wydarzeń towarzyszących, takich jak zajęcia dla dzieci, debaty, wystawa fotografii ukraińskich artystów oraz spotkania z ukraińskimi twórcami filmowymi oraz projekcja niemego filmu Ziemia Ołeksandra

Dowżenko z muzyką na żywo w wykonaniu zespołu Bastarda Trio. Z okazji jubileuszu przypomniane zostaną również filmy, które otrzymały nagrodę publiczności w ubiegłych latach.

Widzowie będą mieli okazję zobaczyć między innymi „Do domu” – zwycięzcę czwartej odsłony festiwalu. Film w reżyserii Narimana Alieva opowiada historię krymskiego Tatara Mustafy, który stracił najstarszego syna na wojnie między Rosją a Ukrainą. Postanawia przewieźć ciało zmarłego z Kijowa na Krym, by pochować go w rodzinnych stronach. Wraz z młodszym synem wyruszają w podróż, która odmieni ich relację.

W ostatnich latach festiwal filmowy Ukraina! stał się rozpoznawalnym wydarzeniem dla mieszkańców Warszawy, a od zeszłego roku również Lublina. Chcemy, aby festiwal symbolicznie budował pomost pomiędzy Polakami i Ukraińcami, aby był okazją do partnerskiej rozmowy i wspólnej zabawy – mówi dyrektor festiwalu, Beata Bierońska-Lach.

5. Ukraina! Festiwal Filmowy potrwa w Warszawie do 25 października. Od 2 do 9 listopada filmy z tegorocznego repertuaru będą dostępne w sieci. Dzięki temu widzowie z całej Polski będą mogli zobaczyć najnowsze i najlepsze dokonania

ukraińskiej kinematografii pokazywane podczas piątej odsłony festiwalu.