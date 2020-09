Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Mandalorian" - prawdziwe odpowiedzi poznamy w sezonach 3. i 4. 0

Wygląda na to, że prawdziwa przygoda bohaterów serialu The Mandalorian dopiero przed nami. W kolejnych sezonach świat "Gwiezdnych wojen" powinien zostać eksplorowany jeszcze mocniej.

Jedna z gwiazd produkcji Disneya, czyli Giancarlo Esposito, który otrzymał w tym roku dwie nominacje do nagród Emmy za występy w The Mandalorian oraz Zadzwoń do Saula, udzielił po ceremonii wręczenia nagród krótkiego wywiadu, w którym mówił o serialu osadzonym w gwiezdnym uniwersum.

Żyjemy tam w tak wielkim uniwersum, że mamy jeszcze wiele rzeczy do pokazania. Myślę więc, że nowa seria położy podwaliny pod głębię i świeżość, które nadejdą w sezonie 3. i 4., w którym naprawdę zaczniemy uzyskiwać ważne odpowiedzi.

powiedział aktor

Warto od razu zaznaczyć, że Giancarlo Esposito mówi o hipotetycznym 4. sezonie, który przez Walta Disney nie został potwierdzony. Na ten moment Dom Myszki Miki ogłosił realizację serii trzeciej. Dodajmy również, że pod koniec października w ofercie platformy Disney+ pojawią się nowe odcinki serialu The Mandalorian.

Jeśli nie mieliście jeszcze okazji zobaczyć zwiastuna, to znajdziecie go poniżej:

Źrodło: MovieWeb