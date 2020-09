Konkurs Wolny Duch na Warszawskim Festiwalu Filmowym 0

Wielbiciele Warszawskiego Festiwalu Filmowego powtarzają co roku – „nie ma nic lepszego, bardziej zwariowanego, mocniej WFF-owego niż Wolny Duch!” Tak, nasza kolejna konkursowa sekcja to kwintesencja brawury, humoru, najbardziej szalonych pomysłów, jakie sobie tylko można wyobrazić. Jedno jest pewne: takich filmów nie zobaczycie nigdzie indziej! Przekonani? Tego nie chcecie opuścić!

BRZYDKIE KACZĄTKA / UGLY DUCKLINGS / PATITOS FEOS, reż. Mauricio Chernovetzky, Meksyk 2020, 80 min.

Surrealistyczna komedia, w której trzej ekscentryczni bracia szukają głowy swojego domniemanego dziadka.

DANNY. LEGENDA. BÓG. / DANNY. LEGEND. GOD. / ДАНИ. ЛЕГЕНДА. БОГ., reż. Yavor Petkov, Wielka Brytania, Bułgaria 2020, 112 min.

Charyzmatyczny i przejawiający niezdrowe zamiłowanie do przemocy radny jednego z miast Europy Wschodniej chce, by chodziła za nim ekipa i kręciła film "Danny. Legenda. Bóg".

KOCHANIE, NIE UWIERZYSZ / SWEETIE, YOU WON’T BELIEVE IT / ZHANYM, TY NE POVERISH, reż. Ernar Nurgaliev, Kazachstan 2020, 84 min.

Żona głównego bohatera ma rodzić, a on jedzie z kolegami na ryby. No i zaczyna się. Klimaty jak z Tarantino.

ŁAJZY / DOGWASHERS / LAVAPERROS, reż. Carlos Moreno, Kolumbia 2020, 107 min.

Czarna komedia o przestępcach bynajmniej nie pierwszej, drugiej, ani nawet trzeciej ligi z kolumbijskiego miasta Tulua.

NIE NA MOIM PODWÓRKU / NIMBY, reż. Teemu Nikki, Finlandia 2020, 93 min.

Czarna komedia o nietolerancji ludzi tolerancyjnych.

NOTATKI Z BERLINA / NOTES OF BERLIN, reż. Mariejosephin Schneider, Niemcy 2020, 105 min.

Film inspirowany jednym z najbardziej popularnych blogów w Niemczech. Niezwykle nastrojowy obraz współczesnego Berlina i deklaracja miłości do miasta.

PIOSENKA O NIENAWIŚCI / A SONG CALLED HATE, reż. Anna Hildur, Islandia 2020, 90 min.

Niezwykły dokument o kontrowersyjnym występie Hatari – islandzkiej industrialnej grupy BDSM na Eurowizji w Izraelu. Jaka jest rola artysty i czy powinien angażować się w politykę?

POWRÓT DO DOMU – MARINA ABRAMOVIC I JEJ DZIECI / HOMECOMING – MARINA ABRAMOVIC AND HER CHILDREN / POVRATAK KUĆI – MARINA ABRAMOVIĆ I NJENA DECA, reż. Boris Miljković, Serbia 2020, 83 min.

Intymna opowieść o Marinie Abramović, jej życiowych i artystycznych wyzwaniach, w tym idei pracy z młodymi ludźmi w koncepcji reperformansów.

PRAWDZIWA PÓŁNOC / TRUE NORTH, reż. Eiji Han Shimizu, Japonia, Indonezja 2020, 94 min.

Wstrząsająca animacja inspirowana świadectwami osób, którym udało się uciec z obozów koncentracyjnych w Korei Północnej.

SIEDEM DROBNYCH ZBIEGÓW OKOLICZNOŚCI / SEVEN SMALL COINCIDENCES / HÉT KIS VÉLETLEN, reż. Péter Gothár, Węgry 2020, 105 min.

Była uczennica wprowadza zaskakujące zmiany w życiu rodzinnym swojej nauczycielki muzyki.

SPIEPRZAJ / GET THE HELL OUT / TAO CHU LI FA YUAN, reż. I-Fan Wang, Tajwan 2020, 96 min.

Szalona komedia, horror i film sztuk walki w jednym. Słynący z bójek parlament Tajwanu staje się obiektem krwawego slapsticku, w którym wirus zmienia polityków w wygłodniałe mutanty zombie.

TONI I PRZYJACIELE / TONI & FRIENDS / TONI & PRIETENII SĂI, reż. Ion Indolean, Rumunia 2020, 94 min.

Toni Oniga, prawdziwa gwiazda czy miejska legenda? Trójka filmowców próbuje go odnaleźć i nakręcić o nim dokument.

TRAGICZNA DŻUNGLA / TRAGIC JUNGLE / SELVA TRÁGICA, reż. Yulene Olaizola, Meksyk, Francja, Kolumbia 2020, 96 min.

Początek lat dwudziestych XX wieku na granicy Meksyku i Belize. Zanurzona w legendach Majów historia o tym, co żyje w sercu dżungli.

UFO, reż. Ivan Vyrypaev, Gennadiy Vyrypaev, Rosja 2020, 98 min.

Zbiór historii opowiadanych przez ludzi z różnych krajów o ich kontaktach z cywilizacjami pozaziemskimi. Spektakl/film jest rodzajem terapii, podróżą w głąb siebie.

ŻEGNAJ / BYE! MR. WANG / 再见汪先森, reż. Dazhi Wang, Chiny 2020, 98 min.

Po tym, jak trafia do Psiego Nieba, sędziwy jamnik chce powrócić na ziemię. Jedyna w swoim rodzaju, odjazdowa opowieść o miłości psa do człowieka. Połączenie komedii, musicalu i wszystkiego tego, czego się nie spodziewamy.