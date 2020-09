National Theatre Live: "Fleabag” z Phoebe Waller-Bridge już w październiku 0

Przezabawny, obsypany nagrodami spektakl, który stał się inspiracją dla hitowego serialu BBC o tym samym tytule. Napisany i zagrany przez Phoebe Waller-Bridge (Fleabag, Obsesja Eve) monodram podbił serca widzów kreacją głównej bohaterki oraz nonkonformistycznym spojrzeniem na postać kobiecą i jej z pozoru nijakie życie.

Tytułowy fleabag (dosłownie „wór pcheł”) to w języku angielskim potoczne określenie osoby nieprzyjemnej, antypatycznej. Choć problemy głównej bohaterki mogą wydawać się wyolbrzymione, a jej samej bliżej do rozkapryszonego dziecka, mającego obsesję na punkcie własnego wizerunku, to coś w celnie zarysowanej charakterystyce współczesnej trzydziestolatki sprawia, że mimowolnie nawiązujemy z nią nić porozumienia. Nie bez znaczenia jest tu też niezwykły kontakt z widownią i umiejętne burzenie tzw. „czwartej ściany” przez Waller-Bridge. Kibicujemy jej bohaterce w codziennych wyzwaniach, wspieramy w trudnych rodzinnych i towarzyskich relacjach, trzymamy kciuki za kawiarnię prowadzoną przez świnkę morską. Razem z Fleabag staramy się „jakoś” żyć, popełniając jeden błąd za drugim.

National Theatre Live: „Fleabag” z Phoebe Waller-Bridge 8,9 października, godz. 18:00, 10,11,17,18 października, godz. 16:00