Hongkong dziś. Miasto tysiąca opowieści bohaterem przeglądu na 14. Pięciu Smakach!

Rybacka wioska, która na przestrzeni stulecia stała się światową gospodarczą potęgą. Skrawek skalistej zielonej wyspy, gęsto zasiedlony przez przybyszy ze wszystkich stron świata. Tętniący życiem port, łączący Wschód z Zachodem (nie zawsze legalnymi kanałami). Hongkong to pozostająca w wiecznym ruchu metropolia, w której spotykają się kultury, a splątane ludzkie historie tworzą niewyczerpane źródło inspiracji dla jednej z najbardziej niezwykłych światowych kinematografii.

Festiwal Pięć Smaków co roku spogląda w stronę Pachnącego Portu w poszukiwaniu filmowych odkryć, ale też śledząc przemiany regionu, jak w soczewce skupiającego w sobie wielką światową politykę. Rok 2020 okazał się dla Hongkongu przełomowy – wprowadzone przez Chiny zmiany prawne radykalnie ukróciły trwające od lat prodemokratyczne protesty, w których uczestniczył ogromny odsetek mieszkańców. Stopniowe przejście terytorium pod chińskie zarządzanie – które, zapoczątkowane w 1997 roku, miało trwać pięćdziesiąt lat – jeszcze przed półmetkiem tego okresu nabrało bardzo pospiesznego tempa. W obliczu nieuchronnych zmian systemowych, gospodarczych i kulturowych Hongkończycy poszukują swojej tożsamości, definiują wartości, wokół których budują swoje życiowe narracje – a kino jest idealną przestrzenią dla tego rodzaju refleksji.

Wśród hongkońskich filmów powstałych na przestrzeni ostatnich lat zaskakująco często powraca format opowieści nowelowej, której epizodyczna struktura najwyraźniej jest dobrym narzędziem do opowiadania o mozaikowym, wielowarstwowym charakterze miasta. Niezwykle silny okazuje się też wątek nostalgii – powrotu zarówno do przełomowych wydarzeń, jak i małych prywatnych historii, definiujących charakter metropolii. To sentyment za czasami pionierów, wykuwających własnymi rękami spektakularny sukces Hongkongu, za burzliwymi wiatrami historycznych zwrotów, które przyciągały do miasta kolejne fale migrantów i napędzały jego unikalną energię. To także melancholijne spojrzenie na złote czasy lokalnej kinematografii, kiedy dziesiątki realizowanych z nieposkromioną brawurą hongkońskich filmów podbijały serca widzów całego globu.

Miłość do miasta przebija mocno przez kadry nowelowego projektu "Septet. Opowieść o Hongkongu", filmu otwarcia 14. Pięciu Smaków, w którego realizacji wzięło udział siedmiu mistrzów hongkońskiego kina. Produkcja zainicjowana została przez Johnniego To, pod którego skrzydłami powstała także wcześniejsza "Trivisa", będąca bezpośrednim hołdem dla klasyki lokalnego kina akcji – rozgrywającą się w 1997 roku historią trójki gangsterów, którzy w obliczu nadchodzących zmian muszą znaleźć nowe drogi działania.

Do wyreżyserowania trzech zazębiających się noweli "Trivisy" Johnnie To zaprosił młodych twórców: Frank Hui, Jevons Au, Vicky Wong stworzyli mocne, stylowe, ale też humorystyczne pożegnanie z prawdziwym kinem gangsterskim Hongkongu, jednym z najbardziej szalonych i inspirujących gatunków współczesnego kina. Raz jeszcze mamy okazję zobaczyć twarze, dobrze znane z filmów wytwórni Milkyway, na oświetlonych krwisto czerwonymi neonami ulicach, na których nie można ufać nikomu… Dzisiaj takie filmy już nie powstają.

W przeszłość spogląda także Ray Yeung, reżyser pokazanego na Berlinale Suk suk. Historia mężczyzn, którzy w jesieni życia nieoczekiwanie zaczynają budować związek, pełen czułości i wzajemnego zrozumienia, to jednocześnie niezwykle wzruszająca historia miłosna i wgląd w skomplikowane biografie mieszkańców miasta. Wydaje się, że każda z pojawiających się na ekranie postaci mogłaby swoim życiorysem dostarczyć materiału na powieść. To zarazem opowieść o zmieniających się pokoleniach, przemianach obyczajowych i ukłon w stronę klasycznego hongkońskiego melodramatu. Trudno również nie zauważyć, że może to być ostatni moment na otwarte opowiadanie takich historii: dla chińskiej cenzury, która swoim zasięgiem zaczyna już obejmować komercyjne produkcje z Hongkongu, temat homoseksualizmu pozostaje tabu.

Rytm współczesnej metropolii przenoszą na ekran autorzy filmu "Wspomnienia, które dławią, trunki, które je naprawią", Kate Reilly i Leung Ming-kai. W trzech nowelach fabularnych i jednej dokumentalnej pokazują wielokulturowe oblicze Hongkongu: przybysze z różnych stron świata zatrzymują się tu na chwilę albo na całe życie, znajdują bliskie dusze w przypadkowych spotkaniach, delektują niepowtarzalną lokalną kuchnią i angażują w polityczną działalność, która w ostatnich latach stała się dla wielu mieszkańców chlebem powszednim.

Nie sposób wyjechać z Hongkongu, nie pozostawiając w nim kawałka swojego serca. Pięć Smaków zaprasza do wspólnej podróży i odkrywania tego niezwykłego miejsca na ziemi w czasie 14. edycji festiwalu. Przypominamy zarazem o ubiegłorocznej festiwalowej publikacji, poświęconej ostatnim trzem dekadom hongkońskiej kinematografii – przygotowana przez polskich i zagranicznych ekspertów publikacja "Made in Hong Kong. Kino czasu przemian" będzie doskonałym towarzyszem także tegorocznego przeglądu.

14. edycja festiwalu odbędzie się w Warszawie oraz online w dniach 25 listopada – 2 grudnia 2020.