Wes Anderson szykuje nowy film! 0

Cały czas wyczekujemy z wypiekami na twarzy premiery nowego filmu Wesa Andersona zatytułowanego Kurier francuski, a w między czasie pojawiła się informacja o tym, iż filmowiec przygotowuje się do realizacji kolejnego dzieła filmowego.

Wes Anderson wejdzie na plan swojego nowego filmu w marcu 2021 roku. Aktualnie rozpoczęły się castingi mającej pomóc w wyborze aktorów do głównych ról. Szczegóły fabuły nie są jeszcze znane, ale w samym centrum ma się znaleźć miejsce dla romantycznej historii. Z pierwszy informacji wynika, że Anderson ponownie nakręci film aktorski i nie będzie to animacja poklatkowa w stylu Wyspy psów czy Fantastycznego Pana Lisa.

Produkcją filmu zajmie się firma Wesa Andersona, American Empirical Pictures. Będzie ona współpracowała z firmą Indian Paintbrush. Producentami są Steven M. Rales i Jeremy Dawson. Bardzo prawdopodobne, że dystrybucją tytułu zajmie się Searchlight Pictures.

Tak, jak wspomniałem we wstępie kolejny filmem cenionego reżysera, który wejdzie do kin będzie Kurier francuski. Akcja filmu umiejscowiona została we fikcyjnym francuskim mieście w ubiegłym wieku i fabuła skupia się na amerykańskim dziennikarzu, który próbuje stworzyć własną gazetę we Francji. Chce w niej pisać o ważnych – z jego subiektywnego punktu widzenia – tematach.

Aktualna data premiery ustalona jest na 16 października 2020 roku.

Źrodło: Discussing Film