Dominic Purcell potwierdza, że trwają prace nad 6. sezonem "Skazanego na śmierć" 0

Skazany na śmierć nie zakończył jeszcze swojego żywota. Gwiazda kultowego serialu Dominic Purcell wyjawił, że trwają pracę nad szóstym sezonem.

Aktor zamieścił w mediach społecznościowych krótki post, w którym zapowiada nadejście nowych odcinków serialu, który po raz ostatni został wyemitowany w 2017 roku. Purcell ujawnił w zeszłym miesiącu, że producenci przewidują możliwy powrót do tworzenia produkcji w październiku.

Pozostaje zdruzgotany niewiedzą kiedy wydarzy się #prisonbreak 6. Mogę jednak obiecać jedno. Wszyscy zgadzamy się, że jeśli historia jest tego warta, to zostanie zrealizowana.

stwierdził aktor

Na razie włodarze Foxa nie skomentowali tych doniesień.

Warto przypomnieć, że w zeszłym roku dyrektor generalny Fox Entertainment, Charlie Collier zapowiedział, że nie ma planów na kontynuację serialu Skazany na śmierć. Dodajmy także, że w 5. sezonie popularnej produkcji powrócili Wentworth Miller i Sarah Wayne Callies.

Jeśli telewizja naprawdę nie będę zainteresowana realizacją tego projektu, to do gry może wejścia, któraś z platform streamingowych? Co o tym myślicie?

Bohaterem serialu jest Michael Scofield – młody, niezwykle utalentowany inżynier, którego brat Lincoln Burrows został skazany na karę śmierci. Do wykonania wyroku w więzieniu stanowym Fox River pozostało już tylko trzy tygodnie. Scolfield przekonany o jego niewinności podejmuje brawurową próbę ratowania jego życia.

Źrodło: AceShowBiz