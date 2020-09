Środa na Millennium Docs Against Gravity online! 0

Środa: spotkanie na żywo z reżyserem filmu „Planeta 2.0", zapowiedzi filmów „Wakacje z bronią" oraz „Czerwony nos, puste kieszenie", a także debata po „Księgarniach Nowego Jorku"!

12:00: Film „Wakacje z bronią" („Summerwar") zapowie reżyser Moritz Schulz, na Facebooku oraz w wydarzeniu!

Wojna na Ukrainie trwa już pięć lat, a wielu Ukraińców chce zrobić coś dla swojego kraju. Prawicowy pułk azowski oferuje szkolenia dla bojówek obywatelskich, organizując letnie obozy dla tysięcy ukraińskich dzieci. Na jeden z nich wyrusza dwójka nastolatków: Jasmina i Jastrip. Oboje uczą się, jak być prawdziwymi Ukraińcami i przetrwać na wojnie: samemu pościelić łóżko, złożyć kałasznikowa, strzelać, wydawać i przyjmować rozkazy.

14:00: „Czerwony nos, puste kieszenie" („Bloody Nose, Empty Pockets") zostanie zapowiedziany przez duet reżyserski, Billa i Turnera Ross’ów na Facebooku oraz w wydarzeniu!

W cieniu neonów Las Vegas działa kameralna speluna Roaring 20s. Jej bywalcy to przekrój amerykańskiego społeczeństwa. Przeżywamy wraz z nimi ostatni wieczór i noc działalności baru. Jest to suto zakrapiana uroczystość, niepozbawiona humoru i melancholii zarazem. W powietrzu unosi się duch Roya Orbisona i Charlesa Bukowskiego.

18:00: Spotkanie Q&A z Mattem Wolfem, reżyserem filmu „Planeta 2.0" („Spaceship Earth") na Facebooku oraz w wydarzeniu!

Film opowiada historię grupy ekologów i myślicieli, z Johnem Alenem na czele. Ten człowiek renesansu, założyciel komuny wolnomyślicieli w Nowym Meksyku, dzięki powierzonym mu przez znajomego miliardera Eda Bassa funduszom, doprowadza na początku lat 90. XX do realizacji olbrzymiego przedsięwzięcia badawczego nazwanego „Biosfera 2”.

19:00: Wspólne oglądanie spotkania zarejestrowanego podczas festiwalu spotkania z reżyserką, Réką Szabó oraz bohaterką filmu „Euforia istnienia" („The Euphoria of Being") Évą Fahidi. Na naszym Facebooku oraz w wydarzeniu!

Z pozoru w filmie obserwujemy przygotowania do performansu „Sea Lavender or The Euphoria of Being”, ale tak naprawdę śledzimy budującą się więź między kobietami. Wspomnienia z przeszłości starszej bohaterki stają się emocjonalnym pomostem między pokoleniami.

20:00: Wspólne oglądanie debaty, w której uczestniczyli Zygmunt Miłoszewski oraz Jakub Bułat po filmie „Księgarnie Nowego Jorku" („The Booksellers") reż. D.W. Young. Na Facebooku oraz w wydarzeniu!

Filmowa uczta dla miłośników książek i Nowego Jorku. To zrealizowana z amerykańską lekkością opowieść o legendarnych księgarniach (ze Strandem na czele), antykwariatach, targach rzadkich książek, najbardziej zapalonych kolekcjonerach, szalonych aukcjach w Sotheby’s, prywatnych kolekcjach i bibliotekach skrytych w domach bogaczy owładniętych miłością do starodruków.

FILMY DNIA:

„Lis to lizał" („Don’t Give a Fox") reż. Kaspar Astrup Schröder

Na obrzeżach Kopenhagi grupa dziewczyn odnajduje sens życia w jeździe na deskorolce. Pochodzą z różnych środowisk, mają różne charaktery i biografie, ale łączy je bunt połączony z pasją do życia, imprezowania i skejtowania. Nie odnajdują się w społeczeństwie, ale gdy się spotykają, udaje im się uciec od codziennych problemów i wyzwań.

„La Mami" („La Mami") reż. Laura Herrero Garvin

W legendarnym klubie nocnym Barba Azul w Meksyku kobiety zwane „ficheras” tańczą w rytm latynoskich utworów, a za około dolara można z nimi wypić drinka, lub za dodatkową opłatą droższy trunek. Nie są one jednak pracownicami seksualnymi. Uatrakcyjniają lokal i zachęcają mężczyzn do zakupu alkoholu. La Mami sama tak pracowała przez 40 lat pod pseudonimem Doña Olga. Teraz w garderobie opiekuje się innymi „ficheras” na początku i pod koniec ich zmiany.