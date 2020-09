Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Oficjalnie: Tom Cruise i Doug Liman lecą w kosmos kręcić film! 0

Niebo jest limitem? Na pewno nie dla Toma Cruise’a. Hollywoodzki aktor poleci w kosmos, aby nakręcić sceny do kolejnego filmu!

Miesiące temu pojawiła się plotka, jakoby Tom Cruise miał polecieć w kosmos kręcić film. Dzisiaj już wiemy, że te doniesienia stały się rzeczywistością. W 2021 roku aktor oraz reżyser Doug Liman polecą rakietą kosmiczną na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Duet został wpisany na listę pasażerów statku, który w przyszłym roku wyruszy w tą niezwykłą podróż.

NASA, firma Elona Muska SpaceX oraz Tom Cruise zamierzają zrealizować film częściowo nakręcony w kosmosie. Z tej okazji hollywoodzki gwiazd znalazł się na liście lotu turystycznego, do którego dojdzie w październiku 2021 roku. Możemy, więc uznać, że to właśnie wtedy – nomen omen – wystartują zdjęcia do nowego projektu Cruise’a i Douga Limana. W statku znajdzie się miejsce dla jeszcze jednego członka ekipy pracującej nad filmem – na razie nie wiadomo czy chodzi o operatora czy innego aktora.

Na ten moment szczegóły projektu trzymane są w tajemnicy.

Źrodło: ComicBookMovie