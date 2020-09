Hity z festiwali w Wenecji i Toronto w programie 20. Nowych Horyzontów 0

5 wyjątkowych filmów, nagrodzonych przez jury i docenionych przez publiczność festiwali w Wenecji i Toronto, znajdzie się w programie tegorocznej edycji Nowych Horyzontów.

Wśród nich – pokazywana w weneckim konkursie głównym Aida (Quo Vadis, Aida?) Jasmili Žbanić, wyróżniony Srebrnym Lwem Nowy porządek (Nuevo orden) Michela Franco, laureat nagrody za scenariusz oraz nagrody FIPRESCI The Disciple Chaitanya Tamhane, zdobywca nagrody Amplify Award w Toronto – Noc Królów (La Nuit de rois) Philippe’a Lacôte’a oraz otwierająca sekcję Orizzonti w Wenecji grecko-polska Niepamięć (Mila) Christosa Nikou. Pełny program wrocławskiego festiwalu poznamy 20 października, sprzedaż biletów na poszczególne pokazy rozpocznie się 22 października. W tym roku Nowe Horyzonty wyjątkowo połączą się z American Film Festival – na 20. MFF NH i 11. AFF zapraszamy od 5 do 15 listopada.

Jednym z najważniejszych wydarzeń 20. edycji Nowych Horyzontów będzie polska premiera pokazywanej w weneckim konkursie głównym Aidy (Quo Vadis, Aida?). Jasmila Žbanić prezentuje w tym poruszającym dramacie jedną z najczarniejszych kart współczesnej historii Europy – masakrę w Srebrenicy. Główną bohaterką jest tłumaczka (niezwykła Jasna Duričić) – ktoś pomiędzy zagubionymi stronami, starająca się scalić świat zmierzający ku zagładzie. To film, który zostaje mocno w głowie, porusza do żywego, rozszarpuje serca widzów. Ale robi to nie na zasadzie terapii wstrząsowej, lecz subtelnie, dzięki przemyślanej konstrukcji, rewelacyjnej reżyserii (to najlepszy film reżyserki od czasu berlińskiego sukcesu Grbavicy), genialnego montażu Jarosława Kamińskiego. Ten film powinno pokazywać się w szkołach, także naszych, jako lekturę obowiązkową.

Jeden z najbardziej wyrazistych głosów współczesnego kina latynoamerykańskiego, Michel Franco (Pragnienie miłości, Opiekun), zelektryzował widzów weneckiego festiwalu i z Lido wyjechał ze Srebrnym Lwem (Grand Jury Prize). Nowy porządek (Nuevo orden) to dystopijna wizja świata, w którym ogromne różnice klasowe doprowadzają do zamieszek, zabójstw i porwań na ogromną skalę. Spychani na społeczny margines chwytają za broń i decydują się na bezwzględną zemstę. Film Franco to brutalny, wstrząsający, perfekcyjnie zainscenizowany thriller. Najbardziej porażające w wizji reżysera wydaje się to, że mamy do czynienia nie z wyssaną z palca fantastyczną opowiastką, lecz wielce prawdopodobną wizją niedalekiej przyszłości.

Pierwszy od dwóch dekad indyjski film w weneckim konkursie wyjechał z Lido z nagrodą za scenariusz i nagrodą FIPRESCI. W The Disciple w reżyserii Chaitanya Tamhane pobrzmiewają echa kina wielkiego Satyajita Raya. Codzienność miesza się z poezją, wspaniała muzyka z dźwiękami nieznośnej egzystencji. To magnetyczne, melancholijne kino o dążeniu do perfekcji, o samotności w drodze do spełnienia marzeń, o rozczarowaniu autorytetami. A wszystko zaobserwowane cierpliwą kamerą Michała Sobocińskiego. Kino, które trzeba oglądać w kinie.

Prezentowana w sekcji Orizzonti i wyróżniona (wraz z The Disciple) nagrodą Amplify Award w Toronto Noc Królów (La Nuit de rois) przypomina, że opowiadanie to potężna moc. Dobrze prowadzona narracja może uśpić lub rozbudzić; przypomnieć lub przekłamać, umocnić władcę, bądź ją obalić. A tej jednej nocy, kiedy nad więzieniem na Wybrzeżu Kości Słoniowej świeci czerwony księżyc, stawką jest właśnie utrata królestwa. Odwołujący się do tradycji griotów, pulsujący rytmem, roztańczony, meandrujący film Philippe’a Lacôte’a, jest polityczną alegorią, ale przede wszystkim fenomenalnie opowiedzianą historią, której sile nie sposób się oprzeć.

Jesteśmy tym, co pamiętamy? Tym, co zapomnieliśmy? A może tym, o czym chcielibyśmy zapomnieć? Otwierająca sekcję Orizzonti grecko-polska Niepamięć (Mila) Christosa Nikou udziela zaskakujących odpowiedzi. Niby współczesna, ale umieszczona gdzieś poza czasem, opowieść przenosi nas do Aten, w których panuje epidemia amnezji. Aris pewnego dnia wyszedł z domu, wsiadł do autobusu i na pętli nie wiedział już kim jest, gdzie mieszka, co przeżył – pamięta tylko smak jabłek. Takim jak on daje się szansę: mogą stworzyć sobie nową tożsamość i nowe wspomnienia. Niepamięć przynosi powidoki greckiej nowej fali i pobrzmiewa głosem orwellowskiego Wielkiego Brata. Spotykają się tu intymność i rozmach, czułość i dystans; zaś amnezja staje się zarówno osobistym dramatem, jak i wyborem całych narodów.