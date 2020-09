Hulu przedstawia pełną zapowiedź horroru ''Books of Blood'' 0

Hulu opublikowało oficjalną zapowiedź swojej oryginalnej produkcji będącej adaptacją klasycznej antologii grozy Clive'a Barkera pt. Księga krwi. To seria horrorów, na którą składa się aż sześć tomów opowiadań.

Bohaterką jest Mary, genialna psycholog, sceptycznie nastawiona do wszelkich paranormalnych zjawisk. Zmaga się ona ze śmiercią swojego 7-letniego syna. W tym czasie poznaje Simona, który uważa, iż umie skontaktować się z chłopcem. Wśród bohaterów zobaczmy także Jenny, dziewczynę, która jest bardzo wrażliwa na dźwięki. Ucieka ona do Los Angeles, kiedy dowiaduje się, że jej matka chce z powrotem odesłać ją na tajemniczą Farmę. Pojawi się także Bennett, płatny zabójca, któremu jedna z jego ostatnich ofiar zdradza informację o istnieniu pewnej bezcennej książki. Dzięki niej on i jego żona mogliby wreszcie przejść na emeryturę. Poszukiwania jej sprawiają, iż wokół Bennetta zaczynają dziać się niewytłumaczalne i paranormalne rzeczy.

Za sterami stoi Brannon Braga, dla którego będzie to debiut fabularny, do tego momentu pracował głównie przy serialach m.in. Orville czy Salem. Za scenariusz odpowiadają Braga wraz z Adamem Simonem. Scenariusz inspirowany jest opowiadaniami Bakera, ale na jego potrzeby wymyślony także nowy materiał, który połączy opowieści. W główny rolach występują Andy McQueen, Freda Foh Shen, Nicholas Campbell, Anna Friel, Britt Robertson, Rafi Gavron oraz Yul Vazquez.

Poniżej wspomniana zapowiedź. Jak Wam się podoba?

Premiera filmu Books of Blood już 7 października 2020 roku.

Źrodło: comingsoon