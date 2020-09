Disney przesuwa premiery "Czarnej Wdowy", "Eternals" i Shang Chi" 0

Fatalne nowiny dla wszystkich kinomanów czekających na nowe widowiska Marvela. Walt Disney zdecydował się na roszady w swoim kalendarzu premier.

Czarna Wdowa, Eternals oraz Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings – to właśnie na te filmy przyjdzie nam czekać jeszcze dłużej. Walt Disney z powodu pandemii koronawirusa i niejasnej sytuacji z kinach w Stanach Zjednoczonych, zdecydował się na przesunięcie premier filmów należących do MCU.

Nowe daty prezentują się następująco:

Czarna Wdowa – z 6 listopada 2020 roku na 7 maja 2021 rok

– z 6 listopada 2020 roku na 7 maja 2021 rok Eternals – z 12 lutego 2021 roku na 5 listopada 2021 roku

– z 12 lutego 2021 roku na 5 listopada 2021 roku Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings – z 7 maja 2021 roku na 9 lipca 2021 roku

Na ten moment bez zmian pozostaje grudniowa premiera Spider-Mana w 2021 roku. Możliwe jednak, że za kilka dni także ten film zostanie przesunięty w kalendarzu. Prawdopodobnie decyzja należeć będzie do Sony Pictures.

Po rzekomym sukcesie Mulan na platformie Disney+ (wytwórnia nadal nie podała oficjalnych liczb), można było spodziewać się podobnego sposobu dystrybucji filmów Marvela. Niestety tak się nie stało.

Źrodło: MovieWeb