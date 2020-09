Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Amerykański remake "Winnych" z Jakem Gyllenhaalem kupiony przez Netfliksa 0

Netflix kupuje prawa do kolejnego głośnego filmu z wielką gwiazdą w roli głównej. Mowa o amerykańskim rekame’u udanego duńskiego filmu zatytułowanego Winni.

Netflix kupił globalne prawa do dystrybucji filmu The Guilty. Operacja zamknęła się w 30 mln dolarów. Reżyserem produkcji jest Antoine Fuqua z kolei w roli głównej występuje Jake Gyllenhaal. Scenariusz do filmu autorstwa twórcy serialu Detektyw, czyli Nica Pizzolatto, powstał na podstawie duńskiego filmu Winni w reżyserii Gustava Möllera.

Akcja remake’u podobnie, jak oryginał rozgrywa się w ciągu jednego dnia w dyspozytorni powiadamiania ratunkowego. Operator telefoniczny Joe Bayler (w tej roli zobaczymy Jake’a Gyllenhaala) próbuje uratować rozmówcę znajdującego się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Wkrótce główny bohater odkrywa, że ​​nic nie jest takie, jakim się wydaje, a jedynym wyjściem jest zmierzenie się z prawdą.

Będzie to kolejny wspólny projekt na linii Gyllenhaal – Fuqua. Panowie mieli okazję pracować razem przy okazji dramatu sportowego Do utraty sił.

W ostatnim czasie Netflix bardzo chętnie wydaje pieniądze na prawa do dystrybucji filmów. Przypomnijmy, że przed kilkoma dniami buchnęły informacje o nabyciu praw do takich filmów, jak Pieces of a Woman, Malcolm & Marie oraz Bruised.

Źrodło: Deadline