''Nawiedzony dwór w Bly'' na oficjalnym zwiastunie od Netflixa 0

Po niedawnym teaserze przyszedł nareszcie czas na pełną zapowiedź serialu Nawiedzony dwór w Bly. Produkcja ta przeznaczona jest dla fanów kina grozy. Jest ona duchową kontynuacją serialu Mike'a Flanagana Nawiedzony dom na wzgórzu, który stał się hitem Netflixa.

Śmierć nie zawsze oznacza koniec. Opiekunka do dzieci pogrąża się w otchłani mrożących krew w żyłach tajemnic w gotyckim romansie twórców Nawiedzonego domu na wzgórzu. Tu żywi i martwi mieszkają obok siebie.

Fabuła serialu opiera się na psychologicznej powieści The Turn of the Screw Henry'ego Jamesa. Akcja rozgrywać będzie się w starej wiejskiej rezydencji, którą zamieszkuje guwernantka wraz z dwójką sierot.

W serialu występują Victoria Pedretti, Henry Thomas, Oliver Jackson-Cohen, Kate Siegel, T'Nia Miller, Rahul Kohli, Benjamin Evan Ainsworth, Amelie Smith i Amelia Eve.

Jak zapowiadają twórcy ta cześć antologicznej serii ma być jeszcze bardziej przerażająca od poprzedniej. Czy poniższy zwiastun już to ukazuje? Oceńcie sami.

Premiera serialu już 9 października 2020 roku tylko na Netlix. Czekacie na tą produkcję? Podobała się Wam część pierwsza tego uniwersum grozy?

Źrodło: youtube.com/netflixpolska