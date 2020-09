Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Reżyser "Więźnia nienawiści" kręci nowy film zatytułowany "African History Y" 0

Reżyser cenionego i uważanego za kultowy Więźnia nienawiści, Tony Kaye rozpoczyna prace nad kolejnym filmem. Produkcja będzie nosiła tytuł "African History Y" i właśnie poznaliśmy nazwisko człowieka, który zagra w nim główną rolę.

Dwukrotnie nominowany do Oscara Djimon Hounsou dołączył do obsady aktorskiej filmu African History Y, nowego dzieła przygotowywanego przez Tony'ego Kaye'a. Na razie szczegóły fabuły trzymane są w tajemnicy. Projekt opisywany jest, jako historia o tragedii i odkupieniu. Kaye napisał również scenariusz, przy którym pomagali mu Charles Chanchori i Jason Corder. Producentami filmu zostali DeForrest Taylor, Marc Le Chat, Tony Kaye and Raymond J. Markovich.

Djimon i ja spotkaliśmy się po tym, jak nakręciłem "Więźnia nienawiści". To było oczyszczające spotkanie i od razu wiedziałem, że jest aktorem, z którym chciałbym pracować. Materiał musiał być jednak dobry i dzięki Bogu, teraz mamy projekt, który możemy wspólnie tworzyć. Kamery w mojej głowie są gotowe do pracy w Afryce.

powiedział reżyser filmu

Tony Kaye nie jest zbyt płodnym reżyserem filmowym. Do tej pory nakręcił tylko dwa filmy – wspomnianego Więźnia nienawiści oraz Z dystansu, które miało premierę w 2011 roku. Kaye jest jednak cenionym reżyserem teledysków – na swoim koncie ma sześć nominacji do nagród Grammy oraz pracę z takimi zespołami, jak Soul Asylum, Red Hot Chili Peppers czy legendarny amerykańskim artystą Johnnym Cashem.

