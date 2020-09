Reboot ''Słodkich kłamstewek'' trafia do HBO Max - platforma zamawia sezon

Finałowy sezon serialu Słodkie kłamstewka wyemitowany został zaledwie 3 lata temu, a więc czy to nie za wcześnie na jego reboot… To wszystko zależy od pomysłu Roberto Aguirre-Sacasa i Lindsay Calhoon Bring, którzy odpowiedzą za nową wersję popularnego serialu. Produkcja ta doczekała się także spin-offa Słodkie kłamstewka: Perfekcjonistki, który zadebiutował w zeszłym roku.

Reboot ukazać ma nam zupełnie nowe postacie i nowe historie. Poznamy grupę nastolatek, żyjących w obecnych nam czasach, które dręczone są przez nieznanego sobie napastnika. Ten zmusza je do zapłacenia za grzech ich oraz ich rodziców, popełniony dwie dekady temu. Produkcja ta zatytułowana będzie Pretty Little Liars: Original Sin i ma być mrocznym dramatem z elementami horroru.