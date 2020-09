Yara Shahidi zagra Dzwoneczek w aktorskiej wersji "Piotrusia Pana" 0

Walt Disney wybrał aktorkę do jednej z ważniejszych ról w kolejnym aktorskim projekcie opartym na klasycznym filmie animowanym. W postać Dzwoneczka wcieli się aktorka doskonale znana fanom pewnego popularnego serialu komediowego.

Yara Shahidi została wybrana przez Walta Disneya do zagrania roli Dzwoneczka w filmie zatytułowanym Peter Pan and Wendy. Jak nie trudno się domyślić, będzie to kolejna próba odświeżenia animowanego klasyka. Jeśli chodzi o angaż 20-letniej aktorki, znanej przede wszystkim z roli w serialu komediowym Czarno to widzę, to jest pierwszą czarnoskórą kobietą, której przyjdzie wcielić się w tę postać. Nie jest to pierwsza sytuacja, w której Walt Disney postanawia wprowadzić więcej różnorodności do swoich filmów. Przypomnijmy, że w przypadku aktorskiej wersji Małej syrenki, postać Ariel sportretuje Halle Bailey.

Yara Shahidi dołącza tym samym do bardzo ciekawej obsady aktorskiej filmu Peter Pan and Wendy. W tytułowych bohaterów wcielą się Alexander Molony i Ever Anderson, natomiast nikczemnego Kapitana Haka wykreuje na ekranie Jude Law.

Reżyserem filmu jest David Lowery, który we współpracy z Tobym Halbrooksem napisał także scenariusz do filmu.

Źrodło: Deadline