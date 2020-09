Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Richard E. Grant pojawi się w serialu Marvela o Lokim 0

Walt Disney i Marvel Studios zbierają obsadę aktorską serialu Loki. Swój udział w wyczekiwanym projekcie należącym do MCU potwierdził świetny i charakterystyczny aktor Richard E. Grant.

W marcu zagraniczne media podały informacje, że mający dopiero, co za sobą występ w widowisku Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie, Richard E. Grant dołączy do jednego z projektów należących do Marvel Cinematic Universe. Dzisiaj wiemy już, ze te informacje były prawdziwe. Aktor za pośrednictwem social mediów potwierdził swój udział w serialu Loki, gdzie zagra u boku Toma Hiddlestona wcielającego się w rolę tytułową.

Na ten moment nie wiadomo jaką postać na ekranie sportretuje Richard E. Grant. Jednym z pomysłów jest zagranie… alternatywnej wersji Lokiego z innego wymiaru lub starszej wersji boga kłamstwa i psot z przyszłości. To tylko spekulacje, ale trzeba przyznać, ze całkiem fajnie byłoby zobaczyć Lokiego w sytuacji, kiedy spotyka inną wersję samego siebie.

Niestety na razie ciężko powiedzieć, kiedy Loki trafi na platformę Disney+. Dobra wiadomość jest taka, że ekipa zdjęciowa wznowiła prace na planie w Atlancie po lockdownie spowodowanym pandemią koronawirusa.

Źrodło: Twitter