Nadchodzi 2. sezon animacji ''Szybcy i wściekli: Wyścigowi agenci'' - zobaczcie zapowiedź 0

Prawie rok temu swoją premierę miał animowany serial oparty o filmowe uniwersum pełnometrażowych filmów akcji Szybcy i wściekli. Okazał się hitem platformy Netflix i otrzymał zamówienie na drugi sezon. W sieci właśnie pojawiła się jego pierwsza zapowiedź, z którą zapoznać możecie się w dalszej części artykułu.

Głównym bohaterem animacji jest nastolatek Tony Toretto, będący kuzynem Dominica, który to wraz ze swoją paczką przyjaciół zatrudniony zostaje do pewnej misji. Musi pomóc pewnej agencji rządowej przeniknąć do elitarnej ligi wyścigów, która jest tylko przykrywką do działań nikczemnej organizacji przestępczej o nazwie SH1FT3R. Jej plan jest prosty i przewidywalny. Chce ona objąć władzę nad światem.

W drugim sezonie Tony wraz z przyjaciółmi wyrusza na pierwszą międzynarodową misję do Brazylii. Po przybyciu na miejsce orientują się, że zaginęła Layla Grey. Rozpoczynają jej poszukiwania, w trakcie których odkrywają złowrogi spisek.

Wchodząc w drugi sezon bardzo chcieliśmy pokazać postępy zespołu i podjąć nowe wyzwania. W tym sezonie spotykamy nowego złoczyńcę, który gwarantuje, że nie przypomina nikogo, z kim do tej pory walczyli nasi bohaterowie w tym uniwersum. Bądź gotowy na jeszcze więcej szalonej zabawy. powiedział producent wykonawczy Tim Hedrick

Premiera drugiego sezonu serialu Szybcy i wściekli: Wyścigowi agenci już 9 października 2020 roku na Netflix.

Źrodło: comingsoon