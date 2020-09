Młodzi łowcy potworów w zwiastunie filmu ''Poradnik łowczyni potworów'' 0

Netflix opublikował zapowiedź filmu Poradnik łowczyni potworów będącego adaptacją serii książek dla młodzieży Joe Ballarini'ego.

Zaczynająca liceum Kelly Ferguson (Tamara Smart) niechętnie przystaje na to, by zająć się podczas Halloween młodym Jacobem Zellmanem (Ian Ho). Domyśla się, że łatwo nie będzie, ale nie spodziewa się, że tego wieczoru zostanie przyjęta do tajnego międzynarodowego stowarzyszenia opiekunek, które chronią przed złem dzieci obdarzone supermocami. Aby obronić Jacoba przed potworami, Kelly podejmuje współpracę z rzeczową Wiceprezydent Kapituły Liz Lerue (Oona Laurence), mającą technologię w małym palcu Berną Vincent (Troy Leigh-Anne Johnson), specjalistką od potworów Cassie Zhen (Lynn Masako Cheng) i mistrzem eliksirów Curtisem Critterem (Ty Consiglio). Wspólnie spróbują pokonać istotę zwaną „Grand Guignolem” (Tom Felton) i elegancką wiedźmę Peggy Drood (Indya Moore) oraz służącą im armię tajemniczych stworzeń.

Poniżej wspomniana zapowiedź. Jak Wam się podoba?

Film ten oparty jest na pierwszej części serii Ballarini’ego noszącej tytuł A Babysitter’s Guide to Monster Haunting. Za jego reżyserię odpowiada Rachel Talalay, spod której skrzydeł wyszedł film Freddy nie żyje: Koniec koszmaru. Zaangażowana była także w reżyserię poszczególnych odcinków do mnóstwa popularnych seriali tj. Flash, Riverdale, Doktor Who czy Ally McBeal. Autorem scenariusza do filmu jest sam Ballarini.

Premiera filmu Poradnik łowczyni potworów już 15 października 2020 roku na platformie Netflix.

