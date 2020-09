"Black Adam" - Aldis Hodge ma szansę zagrać Hawkmana 0

Trwają poszukiwania aktorów, którzy wcielą się w bohaterów widowiska Black Adam. Aldis Hodge stał się głównym kandydatem do zagrania postaci znanej, jako Hawkman.

Do tej pory producenci oprócz obsadzenia w roli tytułowej Dwayne'a Johnsona znaleźli odtwórcę roli Atoma Smahera – zagra go Noah Centineo. Teraz ludzie odpowiedzialni za castingi skupili się na poszukiwaniu aktora, który mógłby sportretować Hawkmana. Wybór padł na Aldisa Hodge'a, którego mogliśmy w tym roku oglądać chociażby w horrorze Niewidzialny człowiek.

W trakcie tegorocznego konwentu DC Fandome ujawniono, że w filmie Black Adam pojawi się Justice Society of America, w której skład wejdą Hawkman, Doctor Fate i Cyclone. Do tej pory nie udało się zatrudnić nikogo do zagrania tych bohaterów, ale jak widać ludzie odpowiedzialni za realizację widowiska cały czas nad tym pracują. Warto przypomnieć, że jakiś czas temu pojawiła się informacja o poszukiwaniu aktorki w typie Alexandry Shipp do roli Cyclone.

W komiksach Hawkman pojawiał się w wielu inkarnacjach, jednak najbardziej popularną jest ta przedstawiająca sylwetkę archeologa Cartera Halla. Początki skrzydlatego wojownika sięgają starożytnego Egiptu i planety Thanagar. Hawkman posiada niesamowitą uprząż wykonaną z metalu Nth, który można znaleźć na wspomnianej planecie. Dzięki niej bohater może latać.

