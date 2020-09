Netflix prezentuje serię osobowych plakatów promujących serial ''Nawiedzony dwór w Bly'' 0

Parę dni temu otrzymaliśmy oficjalną pełną zapowiedź serialu Nawiedzony dwór w Bly, a teraz platforma Netflix raczy nas serią plakatów, z których to każdy poświęcony jest jednej z pierwszo bądź drugoplanowych postaci.

Produkcja ta przeznaczona jest dla fanów kina grozy. Jest ona duchową kontynuacją serialu Mike'a Flanagana Nawiedzony dom na wzgórzu, który stał się hitem Netflixa.

Śmierć nie zawsze oznacza koniec. Opiekunka do dzieci pogrąża się w otchłani mrożących krew w żyłach tajemnic w gotyckim romansie. Tu żywi i martwi mieszkają obok siebie.

Fabuła serialu opiera się na psychologicznej powieści The Turn of the Screw Henry'ego Jamesa. Akcja rozgrywać będzie się w starej wiejskiej rezydencji, którą zamieszkuje guwernantka wraz z dwójką sierot. Po tragicznej śmierci ich rodziców Henry Wingrave zatrudnia młodą amerykańską kobietę, aby zajęła się jego osieroconą siostrzenicą i siostrzeńcem. W starym domostwie mieszkają także szef kuchni Owen, ogrodnik Jamie i gospodyni – pani Grose.

W serialu występują Victoria Pedretti, Henry Thomas, Oliver Jackson-Cohen, Kate Siegel, T'Nia Miller, Rahul Kohli, Benjamin Evan Ainsworth, Amelie Smith i Amelia Eve.

Poniżej wspomniane plakaty.



















Premiera serialu już 9 października 2020 roku tylko na Netlix.

Źrodło: bloody-disgusting.com