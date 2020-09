Thue Ersted Rasmussen nie zagra wiedźmina Eskela - zastąpi go młody aktor szwajcarskiego pochodzenia 0

Jak wiadomo w drugim sezonie serialu Wiedźmin, który powstaje dla platformy Netflix poznać mieliśmy kilku nowych wiedźminów. Jednym z nich jest Eskel, w którego wcielić miał się Thue Ersted Rasmussen. Niestety aktor ten z powodu konfliktów w harmonogramie musiał zrezygnować z tej roli. Zastąpił go Basil Eidenbenz.

fot. materiały prasowe

Rasmussen zdążył na początku tego roku nagrać kilka scen, jednak przerwa w kręceniu jaką wymusiła pandemia koronawirusa pokrzyżowała jego dalsze plany. Aktualny powrót na plan aktora jest niemożliwy, ponieważ ma on także inne zobowiązania. Twórcy serialu musieli na szybko szukać kogoś kto go zastąpi. Na szczęście udało się i w roli Eskela zobaczymy teraz młodego aktora szwajcarskiego pochodzenia – Basila Eidenbenza.

Eidenbenz nie ma do tej pory wielkiego doświadczenia, także rola w Wiedźminie z pewnością otworzy mu drzwi do wielkiej kariery, a jeśli nawet nie to na pewno pomoże mu być bardziej rozpoznawalnym. Do tej pory wystąpił on w serialu Wiktoria, Jednostka X, a także w filmie Kłamstwo i Faworyta.

Eskel to wieloletni przyjaciel Geralta z Rivii. Oprócz niego w drugim sezonie serialu pojawią się także inni wiedźmini tacy jak Coen, Lambert czy Vasemir.

Premiera nowych odcinków serialu Wiedźmin zaplanowana jest na 2021 rok.

Źrodło: darkhorizons.com