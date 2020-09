Druga niedziela 17. MDAG online! Poznajemy sekrety Quentina Tarantino! 0

Deszczowa niedziela – spotkanie na żywo z reżyserką filmu Tarantino: bękart kina Tarą Wood, wspólne oglądanie transmisji spotkania po "Dlaczego podskakuję" oraz zapowiedzi reżyserskie filmów Ważniejsza od królów i "Malarka i złodziej"!

12:00: Reżyserka, Lauren Greenfield zapowie film Ważniejsza od królów („The Kingmaker") w wydarzeniu!

Imelda Marcos została Pierwszą Damą Filipin w 1965 roku i nadal żyje tak, jakby pełniła tę rolę. Reżyserka Lauren Greenfield ("Pokolenie pieniądza", "Królowa Wersalu”) swoją opowieść o Imeldzie rozpoczyna w 2014 roku, kiedy ponad osiemdziesięcioletnia była Pierwsza Dama stara się przywrócić swojej rodzinie władzę w kraju. Jej syn Ferdynand „Bonbong” Marcos ubiega się o urząd wiceprezydenta. Film splata przeszłość i teraźniejszość. Imelda pozostaje niezachwiana, wierząc w swoją prawość.

*14:00: Benjamin Ree (oraz tytułowy złodziej) zapowiedzą film „Malarka i złodziej" („The Painter and the Thief") w wydarzeniu! *

Barbora Kysilkova, czeska malarka żyjąca w Oslo, dowiaduje się, że jej dwa obrazy wystawione w galerii zostały skradzione. Dzięki nagraniom kamer ochrony szybko dochodzi do aresztowania i procesu sądowego przestępców. Barbora stawia się na rozprawie i proponuje skazanemu Karlowi Bertilowi Nordlandowi spotkanie. Bardzo chce odzyskać obrazy, ale jest też zafascynowana osobowością złodzieja.

18:00: Spotkanie na żywo z reżyserką filmu Tarantino: bękart kina („QT8: The First Eight") Tarą Wood. Na Facebooku oraz w wydarzeniu!

Quentin Tarantino to jeden z najbardziej znanych, kontrowersyjnych i wpływowych reżyserów. Jest marką samą w sobie, a każdy jego film budzi zainteresowanie krytyków i widzów. Jest samoukiem. Z chłopaka pracującego w wypożyczalni kaset wideo stał się jedną z najważniejszych postaci współczesnego kina. W filmie Tary Wood poznajemy biografię i twórczość Tarantino, począwszy od jego pracy w wypożyczalni, poprzez wkroczenie do świata kina w roli scenarzysty, aż do zyskania miana jednego z najbardziej utalentowanych reżyserów.

*20:00: Wspólne oglądanie transmisji spotkania zarejestrowanego podczas festiwalu po filmie „Dlaczego podskakuję" („The Reason I Jump") reż. Jerry Rothwell, na Facebooku oraz w wydarzeniu! Debata współorganizowana z Fundacją SYNAPSIS. *

„Dlaczego podskakuję” to zbiór esejów żyjącego z autyzmem i niemego Japończyka Naoki Higashidy. Napisał je w wieku 13 lat, chcąc wyjaśnić swoje zachowania i przybliżyć ludziom świat autystów. Film jest podróżą w świat autyzmu – intensywny, przytłaczający, często radosny, niezwykły i zmysłowy. Daje szansę zrozumieć, jak wygląda życie osób z autyzmem.