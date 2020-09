Film "Szarlatan” przedpremierowo w 6 miastach w ramach Spotkań Filozoficznych. 0

Gutek Film i Uniwersytet Warszawski zapraszają 6 października (środa), o godz. 19:00 do warszawskiego kina Muranów, na kolejne Spotkanie Filozoficzne, w ramach którego pokazany zostanie przedpremierowo film Szarlatan w reżyserii Agnieszki Holland.

Najważniejsza polska reżyserka i zarazem jedna z najwybitniejszych autorek światowego kina powraca opartym na faktach, zrealizowanym z rozmachem Szarlatanem. Debiutujący na tegorocznym Berlinale, gdzie uznano go za jeden z najlepszych tytułów festiwalu, film Agnieszki Holland to znakomita, nieszablonowa i niesłychanie zmysłowa opowieść o mężczyźnie, który zapragnął okiełznać naturę. Twórczyni gromadzi tu najważniejsze wątki swojej twórczości: bierze na warsztat postać geniusza, obserwuje relacje człowieka z przyrodą, przygląda się wierze, która czyni cuda i po raz kolejny jest naszą przewodniczką po paradoksach XX wieku. A kreśląc zaskakującą love story, przypomina, jak łatwo miłość może zmienić się we własne przeciwieństwo.

Po seansie w Kinie Muranów dyskusję z widzami poprowadzi Jakub Zawiła-Niedźwiecki – filozof i bioetyk, absolwent filozofii na UW i zarządzania na Oxford Brookers University (MBA).

Spotkania Filozoficzne w pozostałych miastach odbędą się w dniach 30 września – 7 października.

POZNAŃ: 30 września (środa) o godz. 20:00 w Kinie Muza

LUBLIN: 1 października (czwartek) o godz. 18:00 w Centrum Kultury

KRAKÓW: 6 października (wtorek) o godz. 20:00 w Kinie Pod Baranami

ŁÓDŹ: 6 października (wtorek) o godz. 19:00 w kinie Charlie

TORUŃ: 7 października (środa) o godz. 18:00 w kinie Centrum