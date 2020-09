Oscarowy pretendent od braci Russo z Tomem Hollandem trafia w ręce Apple'a 0

Apple Original Films nabyło prawa do filmu Cherry, najnowsze propozycji od braci Russo, którzy zdobyli światową sławę dzięki filmom Marvela z serii "Avengers".

Firma Apple musiała zapłacić za globalne prawa do dystrybucji filmu Cherry 40 milionów dolarów. Kwota ogromna, ale jak najbardziej zrozumiała, tym bardziej, że oprócz faktu, iż za kamerą stanęli bracia Russo, to przed kamerą pojawił się gwiazdor Kinowego Uniwersum Marvela – Tom Holland.

O czym w ogóle Cherry opowiada?

Scenariusz powstał na podstawie bestsellerowej powieści Nico Walkera, który oparł ją na historii swojego życia. Tom Holland wciela się w młodego mężczyznę z Cleveland, który odtrącony przez miłość swojego życia, dołącza do wojska. Zostaje medykiem wojskowym w Iraku, gdzie widzi masę przemocy i rzezi, której nikt nie powinien. Wraca do domu z niezdiagnozowanym przypadkiem PTSD, gdzie przepisany zostaje mu opiat Oxycontin. Wkrótce mężczyzna i jego młoda żona przechodzą od pigułek do heroiny, a on zaczyna okradać banki, aby spłacić długi oraz nakarmić nałóg.

W rolę żony bohatera Hollanda wciela się Ciara Bravo. Już teraz mówi się, że duet stworzył niesamowite kreacje aktorskie, które mogą być mocnymi graczami w oscarowym wyścigu.

Apple z pewnością będzie chciało wykorzystać fakt zakupienia oscarowego pretendenta. Kiedy możemy spodziewać się premiery filmu na platformie streamingowej Apple TV+? Otóż mówi się, że Cherry zadebiutuje na początku 2021 roku.

Źrodło: Deadline