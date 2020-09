"Borat 2" otrzymał niesamowicie długi tytuł, którego nie da się spamiętać 0

Sacha Baron Cohen w sekrecie przed światem powrócił do Borata. Jakiś czas temu wyszło na jaw, że twórca jest w trakcie kręcenia zdjęć do kontynuacji znakomitej komedii. Teraz w sieci buchnęła informacja o niesamowicie długim tytule, który będzie naprawdę ciężko spamiętać.

Jak zapewne pamiętacie już pierwsza odsłona charakteryzowała się bardzo oryginalnym tytułem – Borat: Podpatrzone w Ameryce, aby Kazachstan rósł w siłę, a ludzie żyli dostatniej (w oryginale: Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan). Sacha Baron Cohen postanowił pójść dalej i wymyślił jeszcze dziwniejszy oraz dłuższy tytuł.

Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan – właśnie taki tytuł pojawił się na stronie Writers Guild of America. Najprawdopodobniej tytuł filmu nadal miał być tajemnicą, ponieważ po jakimś czasie został on usunięty z oficjalnej strony związku zrzeszającego scenarzystów. Z tytułu wynika, że w historię zostanie włączony wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence, chociaż nie zostało to jeszcze oficjalnie potwierdzone. Tak czy siak trzeba przyznać, że Sacha Baron Cohen posiada niesamowitą wyobraźnię.

Podobno zdjęcia do Borata 2 zostały już zakończone i aktualnie trwa sondowanie dotyczące zainteresowania ze strony osób z branży, którzy chcieliby film zakupić.

Źrodło: MovieWeb