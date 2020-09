Henry Cavill ciągle jest zainteresowany zagraniem Jamesa Bonda 0

Do kin zmierza najnowsza filmowa odsłona przygód Jamesa Bonda Nie czas umierać i w hollywoodzkim świecie coraz częściej pada pytanie kto przejmie rolę Agenta Jej Królewskiej Mości po Danielu Craigu? Dobrym kandydatem byłby Henry Cavill, który już raz był brany pod uwagę do tej roli i co najważniejsze dalej jest nią zainteresowany!

fot. materiały prasowe

Cavill już raz stanął do walki o to, aby wcielić się w najsłynniejszego brytyjskiego agenta. O rolę starał się walcząc z Craigiem i Samem Worthingtonem. Ostatecznie wygrał Craig, a z odtwórcy Geralta z Rivii i Supermana zrezygnowano, ponieważ uznano, iż jest za młody, aby wcielić się wtedy w tego agenta. Przypomnijmy Cavill miał wtedy ledwo dwadzieścia lat. Teraz jednak już jako ponad trzydziestoletni aktor, który ma na swoim koncie wiele ważnych i ciekawych ról do roli Bonda pasowałby doskonale.

W jednym ze swoich ostatnich wywiadów Cavill przyznał iż nadal jest szczerze zainteresowany przyjęciem roli Bonda.

Gdyby Barbara Broccoli [producentka filmów o Bondzie – przyp. red.] i Mike G. Wilson [koproducent] byliby zainteresowani to skorzystałbym z okazji. Na razie wszystko jest zawieszone, ale zobaczymy co będzie. Chciałbym zagrać Bonda, to byłoby bardzo, ale to bardzo ekscytujące. powiedział Cavill

Premiera Nie czas umierać już 20 listopada 2020 roku. Prawdopodobnie po premierze filmu poznamy następcę Craiga. Chcielibyście zobaczyć Cavilla w tej roli?

Źrodło: darkhorizons.com