Chris Hemsworth kontynuuje współpracę z Netflixem - wystąpi w filmie sci-fi ''Spiderhead'' 0

Chris Hemsworth znany z Marvelowskich filmów, w których wciela się w nordyckiego boga Thora, po sukcesie filmu akcji Tyler Rake: Ocalenie powstałego dla Netflixa, dalej kontynuuje swoją współpracę z tą platformą. Tym razem wystąpi w filmie science fiction 'Spiderhead'.

fot. materiały prasowe

Akcja produkcji osadzona zostanie w niedalekiej przyszłości. Główni bohaterowie to dwójka młodych więźniów, którzy osadzeni zostają w ośrodku prowadzonym przez szalonego wizjonera. Na osadzonych, którzy chcą wcześniej wyjść na wolność przeprowadza on eksperymenty z udziałem narkotyków, które mają ogromny wpływ na emocje. Bohaterowie po jego zażyciu będą musieli poradzić sobie ze swoją trudną przeszłością.

Fabuła Spiderhead opierać się będzie na opowiadaniu George Saundersa, które pierwszy raz ukazało się w 2010 roku w magazynie The New Yorker, a później wydane zostało w zbiorczej antologii Saundersa Tenth of December. Polski tytuł tego opowiadania to Ucieczka z Pajęczej Głowy.

Za reżyserię filmu odpowie Joseph Kosinski, który na swoim koncie ma takie produkcje jak Tron: Dziedzictwo, Tylko dla odważnych i oczekującą na swoją premierę kontynuację Top Gun – Top Gun: Maverick. Autorami scenariusza są Rhett Reese i Paul Wernick.

W obsadzie aktorskiej oprócz Hemswortha znajdują się także Miles Teller i Jurnee Smollett.

Źrodło: hollywoodreporter.com