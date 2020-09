DOCS AGAINST GRAVITY ONLINE - Wtorek i największe hity! 0

Wtorek na Millennium Docs Against Gravity online!

12:00: Reżyser Alexandre O. Philippe zapowie film "Na wiarę. Egzorcysta Williama Friedkina" („Leap of Faith: William Friedkin on "The Exorcist"").

Jak powstawał klasyk horroru Egzorcysta? Nikt lepiej tego nie opowie jak sam reżyser – William Friedkin, który dwa lata przed Egzorcystą (1973) otrzymał Oscara® za Francuskiego łącznika. Proces powstania filmu, który zrewolucjonizował gatunek horroru, jawi nam się z opowiadania reżysera jakby wiedziony tajemną ręką.

14:00: Reżyserska zapowiedź Jens Meurer przed filmem „Analogowy wizjoner" („An Impossible Project").

Dr Florian „Doc” Kaps to ekscentryczny wiedeński biolog, który od zawsze zafascynowany był analogowymi nośnikami obrazu i dźwięku. Gdy w 2008 roku, w rok po pojawieniu się na rynku pierwszego iPhone’a, ostatniej fabryce Polaroida w Enschede w Niderlandach groziła rozbiórka, postanowił zebrać 180 000 euro potrzebnych do jej odkupienia, żeby uratować ją od upadku.

18:00: Wspólne oglądanie debaty po filmie "Kapitał w XXI wieku" („Capital in the Twenty-First Century") pt. „Czy COVID pogłębi nierówności?", w której udział wzięli Piotr Lewandowski, Martyna Kobus oraz Kaja Puto, naFacebooku oraz w wydarzeniu!

Film jest błyskotliwą wykładnią najważniejszych tez „Kapitału w XXI wieku” – w barwnym korowodzie przewijają się szacowni profesorowie, jak Joseph Stiglitz czy Francis Fukuyama, walcząc o uwagę widza z fragmentami Simpsonów, hollywoodzkich filmów czy ociekających bogactwem teledysków. Reżyser sięga po brawurowe wizualne środki, wiedząc, że w dzisiejszych czasach formuła gadających głów odstraszy widza. Dzięki temu udaje mu się pokazać, jak kapitalizm buduje nasze pożądania i aspiracje, aby zachować status quo.