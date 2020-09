Hideout Pictures nabyło prawa do adaptacji powieści Steversona ''Salvage Title'' 0

Firma Hideout Pictures nabyła prawa do zaadaptowania na fabularny film powieści science fiction Kevina Steversona 'Salvage Title'. Dzieło to opublikowane po raz pierwszy zostało w 2018 roku i jest pierwszą częścią trylogii.

fot. deadline

Należy ona do gatunku fantastyki naukowej. Główny bohater to Harmon Tomerla, osierocony pilot pracujący w kosmicznej akademii, który musi stoczyć ciężką walkę, aby móc udać się w kosmos. On i jego przyjaciel z Top Fleet Marine biorą udział w konkursie, w którym główną nagrodą jest duża suma pieniędzy. Za wygraną pragną założyć własną firmę. Jednak kiedy ich pomysł nie przyciąga żadnego zainteresowania Harmon nie poddaje je i stara się przeciwstawić nieuczciwym przepisom i zostać najlepszym.

Za scenariusz do filmu odpowie Doug Wagner. Produkcją zajmą się Shannon Houchins, Trevor O’Neil i Potsy Ponciroli.

Kevin jest wspaniałym powieściopisarzem i śledząc Salvage Title wiemy, iż Wagner to idealna osoba, która zaadaptuje tą historię na potrzeby filmu. powiedział Houchins

Nie będzie to jedyna głośna adaptacja w najbliższym czasie Hideout Pictures. Firma ta w zeszłym roku nabyła bowiem prawa do serii komiksów Kill Whitey Donovan.

Źrodło: deadline