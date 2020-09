Polot to film Michała Wnuka o młodym pasjonacie i jego walce o marzenia, który trafi do kin już 23 października. W roli głównej Maciej Musiałowski. Dzisiaj prezentujemy Wam pełny zwiastun produkcji.

Polot to spojrzenie na życie współczesnych dwudziestokilkulatków i ich zderzenie z dorosłością. Karol, utalentowany i przedsiębiorczy 25-latek, dorabia w rodzinnej firmie i prowadzi własny obiecujący biznes. Gdy ojciec, instruktor lotnictwa, ginie w wypadku, na barki Karola spada obowiązek utrzymania domu i matki. Wraz z dwójką najlepszych przyjaciół stawia wszystko na jedną kartę – zamierza skonstruować innowacyjny sterowiec. Gdy na horyzoncie pojawią się duże pieniądze, młody wizjoner szybko przekona się, ile wyrzeczeń kosztuje własna firma. Karol będzie musiał ostrożnie dobierać zarówno przyjaciół, jak i biznesowych partnerów. Czy uda mu się osiągnąć sukces na własnych warunkach?