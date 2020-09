Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Reżyser "Moonlight" Barry Jenkins wyreżyseruje sequel "Króla Lwa" 0

Zaskakujące doniesienia zza oceanu. Laureat Oscara i reżyser Moonlight Barry Jenkins został wybrany przez Walt Disney Studios na reżysera kontynuacji Króla Lwa.

Mogliśmy się spodziewać, że Król Lew doczeka się sequela. Jednak nikt nie spodziewał się, że taki twórca, jak Barry Jenkins zostanie wybrany na reżysera kontynuacji kasowego hitu sprzed roku. Filmowiec w 2017 roku odebrał Oscara za scenariusz adaptowany do filmu Moonlight (otrzymał również nominację dla najlepszego reżysera), a dwa lata później Amerykańska Akademia Filmowa ponownie dała mu szansę na wygraną i nominowała go za scenariusz adaptowany do filmu Gdyby ulica Beale umiała mówić (finalnie statuetka powędrowała w ręce scenarzystów filmu Czarne Bractwo. BlacKkKlansman).

Sequel zostanie stworzony przy użyciu fotorealistycznej technologii, którą reżyser Jon Favreau wykorzystał w filmie z 2019 roku i Księdze dżungli z 2016 roku.

Na razie Walt Disney Studios nie ustalił daty rozpoczęcia prac nad "Królem Lwem 2", ani nie podał daty premiery widowiska. Pewne jest jednak, że po wielkim kasowym sukcesie na świecie (1,6 mld dolarów), szefowie Domu Myszki Miki właśnie temu projektowi nadadzą priorytet.

Co sądzicie o wyborze Jenkinsa?

Źrodło: Deadline