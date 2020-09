Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Poznaj idealną osobę towarzyszącą - Emma Roberts w zwiastunie "Randki od święta" 0

Netflix zaprezentował zwiastun swojej nowej komedii romantycznej z Emmą Roberts w roli głównej – Randki od święta. Zapowiedź znajdziecie w dalszej części artykułu.

Sloane (Emma Roberts) i Jackson (Luke Bracey) nienawidzą świąt. Są singlami i zawsze kończą przy stole dla dzieci albo z żenującą osobą towarzyszącą na karku. Zrządzeniem losu tych dwoje nieznajomych poznaje się w wyjątkowo nieudane Święta Bożego Narodzenia. Wówczas postanawiają oni, że będą swoimi „partnerami od święta” przez następny rok. Wspólna niechęć do świąt i deklarowany brak zainteresowania sobą nawzajem sprawiają, że są dla siebie idealnymi osobami towarzyszącymi. Prowadzi to do przezabawnych i prowokatorskich wygłupów. Gdy jednak rok pełen absurdalnych obchodów świąt dobiega końca, Sloane i Jackson odkrywają, że podoba im się wspólne robienie znienawidzonych rzeczy.

Reżyserem filmu jest John Whitesell, który nakręcił film na podstawie scenariusza autorstwa Tiffany Paulsen. Co ciekawe jednym z producentów filmu jest znany z realizowania kina akcji – McG.

Oprócz zapowiedzi zwiastującej film, Netflix zaprezentował także plakat:

Randki od święta będą miały swoją premierę 28 października.

