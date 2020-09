"My dwie” i "Nad Wisłą” najlepszymi filmami 11. LGBT Film Festival 0

25 września zakończyła się warszawska odsłona 11. LGBT Film Festival. Najlepsze produkcje tegorocznej edycji to My dwie w reżyserii Filippo Meneghettiego oraz "Nad Wisłą” Agaty Koryckiej.

My dwie to historia pięknej miłości, gdzie dramatyczne wydarzenia przeplatają się z dobrym humorem. Pełnometrażowy debiut reżyserski Filippo Meneghettiego prezentowany był na Festiwalu Filmowym w Toronto.

Nina i Madeleine są na emeryturze. Przez ostatnie kilka dekad ukrywały swoją miłość i nawet ich najbliżsi są przekonani, że są dla siebie tylko sąsiadkami. Nina uważa jednak, że w dzisiejszych czasach nikt nie będzie zwracał na nie uwagi. Namawia

Madeleine, żeby wyjechały do Rzymu i zamieszkały w końcu razem. Madeleine jestskłonna powiedzieć o ich związku i planach swojej córce, jednak wypadki potoczą się w zupełnie nieprzewidziany sposób.

"Nad Wisłą" to trzydziestominutowy dramat, film zaangażowany społecznie. Współczesna Polska, tematyka LGBT i nastroje społeczne są nie tylko tłem wydarzeń dla głównych postaci, ale też zaczynają ich dotyczyć.

Chcę powiedzieć tym filmem, że odwaga w różnych sferach życia daje wolność, a miłość też wymaga odwagi – mówi reżyserka, Agata Korycka.

Przewodnim tematem filmu „Nad Wisłą” jest otwarcie bohaterek na miłość, ich odwaga – w kwestiach społecznych, ale też emocjonalnych. Główna bohaterka wchodzi na nieznany dla niej uczuciowo ląd. Przeplata się to z wątkiem niewykonania

rozkazu służbowego policjantki. Przekracza zatem granice dwukrotnie – w życiu osobistym oraz zawodowym. Kinga zakochuje się w kobiecie, angażuje w pomoc protestującym i pobitym w trakcie Marszu Niepodległości. To daje jej siłę, aby odrzucić wartości, z którymi się nie zgadza i na nowo odkryć samą siebie.

11. LGBT Film Festival potrwa do 25 października. Przed nami pokazy w Bydgoszczy, we Wrocławiu oraz w Katowicach. Po zakończeniu festiwalu w kinach, od 26 października do 8 listopada, wybrane tytuły z repertuaru dostępne będą na platformie outfilm.pl. Dzięki temu widzowie z całej Polski, także z mniejszych miejscowości, będą mogli zobaczyć najnowsze i najlepsze filmy LGBT+ jakie zostały zaprezentowane na festiwalu.