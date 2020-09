Powstanie serialowa wersja klasycznego spaghetti westernu Sergio Leone 0

Jak donoszą zagraniczne media doczekamy się współczesnej wersji klasycznego spaghetti westernu Za garść dolarów. Nad serialową wersją tej produkcji pracuje studio Mark Gordon Pictures.

fot. materiały prasowe

Studio nabyło prawa do filmu Sergio Leone z 1964 roku, a także do samurajskiego eposu Akiro Kurosawy z 1961 roku, na którym to oparty został film Za garść dolarów. Western ten był hitem i pomógł Clintowi Eastwoodowi, który wcielił się w nim w główną rolę rozpocząć światową karierę. Produkcja ta należy do nurtu spaghetti western, czyli filmów kręconych we Włoszech, ale na wzór amerykańskich westernów. Filmy należące do tego gatunku zwykle cechowały się brutalnością i dużą dawką czarnego humoru.

Za scenariusz serialowej wersji westernu Leone odpowiadać będzie Bryan Cogman, który pracował przy najpopularniejszym serialu ostatnich lat – Grze o tron. Będzie on czerpać w dużej mierze z materiału źródłowego, aby stworzyć oryginalną i osadzoną we współczesnych realiach opowieść.

Rewolwerowiec bez imienia przybywa do miejscowości na granicy USA i Meksyku. Walczą tu ze sobą dwie bandy przemytników. Jednej przewodzi John Baxter, natomiast szefem drugiej jest Ramon Rojo. Joe oferuje swoje usługi raz jednej, raz drugiej grupie. W wyniku jego działalności obie bandy powoli tracą siły i wpływy w mieście, co prowadzi do ich powolnego zniszczenia się nawzajem.

Projekt jest obecnie na bardzo wczesnym etapie. Nie wiadomo jeszcze kto wcieli się w głównego bohatera, ani na kiedy planowana jest premiera produkcji.

Źrodło: deadline