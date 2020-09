Środa na Millennium Docs Against Gravity online! 0

Co oferuje festiwal Millenium Docs Against Gravity w kolejnym dniu swojego bogato zastawionego stołu dokumentalnego online?

12:00: Reżyserska zapowiedź filmu Spróbujmy skoczyć do studni (Let’s try to jump into the well") reż. Piotr Stasik, Dorota Wardęszkiewicz.

To film drogi odbywanej w miejscu – na scenie. Drogi do porażki lub sukcesu, to nieistotne. Jesteśmy świadkami prób do Procesu w reżyserii Krystiana Lupy, procesu twórczego, który sami musimy osądzić. Lupa jest despotą, lecz jego celem jest oddanie głosu Kafce.

14:00: Jakub Dymek zapowie film „Kapitał w XXI wieku" („Capital in the Twenty-First Century") reż. Justin Pemberton. Wyłącznie w wydarzeniu!

Film jest błyskotliwą wykładnią najważniejszych tez „Kapitału w XXI wieku” – w barwnym korowodzie przewijają się szacowni profesorowie, jak Joseph Stiglitz czy Francis Fukuyama, walcząc o uwagę widza z fragmentami Simpsonów, hollywoodzkich filmów czy ociekających bogactwem teledysków. Reżyser sięga po brawurowe wizualne środki, wiedząc, że w dzisiejszych czasach formuła gadających głów odstraszy widza. Dzięki temu udaje mu się pokazać, jak kapitalizm buduje nasze pożądania i aspiracje, aby zachować status quo.

18:00: Q&A na żywo z reżyserem filmu „Marzycielki miast" („City Dreamers") Josephem Hillelem, na Facebooku oraz w wydarzeniu!

Phyllis Lambert, Blanche Lemco van Ginkel, Cornelia Hahn Oberlander oraz Denise Scott Brown to inspirujące kobiety-pionierki, które kształtowały myślenie o współczesnej urbanistyce: architektki, planistki, pedagożki, kuratorki oraz aktywistki. Te kobiety łączy jedno: wizja miasta inkluzyjnego i otwartego na potrzeby człowieka.

20:00: Transmisja spotkania nagranego podczas festiwalu po filmie „Strażnicy lasu" („Wood") reż. Monica Lăzurean-Gorgan, Michaela Kirst, Ebba Sinzinger, pt. „Dealerzy drewna. Jak działa ten biznes?", w którym udział wzięli Marta Grundland, Michał Książek oraz Adrian Chochoł. Na Facebooku oraz w wydarzeniu!

Co roku z rumuńskich lasów nielegalnie pozyskuje się 20 milionów metrów sześciennych drewna. Kto tak naprawdę na tym zarabia? Alexander von Bismarck jest dyrektorem organizacji pozarządowej o nazwie Environmental Investigation Agency (EIA). Wraz z międzynarodowym zespołem z ukrycia infiltruje wielkie firmy na całym świecie, ujawniając jak produkują i sprzedają nielegalnie ścięte drewno i zarabiają na tym fortunę.