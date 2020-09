Zac Efron otrzymał główną rolę w remake'u ''Podpalaczki'' 0

Jak już od jakiegoś czasu wiadomo studio Blumhouse pracuje nad remake’m Podpalaczki z 1984 roku. Produkcja ta powstała na podstawie jednej z popularniejszych powieści amerykańskiego mistrza grozy Stephena Kinga. Do tej pory wokół tego projektu panowała raczej cisza, aż do teraz. W sieci pojawiła się właśnie informacja o tym, iż główną męską rolę w remake’u zagra Zac Efron.

fot. materiały prasowe

Oryginalną wersję nakręcił Mark L. Lester w oparciu o powieść autorstwa Stephena Kinga. Film opowiadał historię rządowych naukowców przeprowadzających na grupie ochotników eksperymenty z tajemniczą substancją. W jego wyniku większość z nich ginie, a kilku ocalałych zyskuje niezwykłe umiejętności. Nie chcąc stać się królikiem doświadczalnym Andy, wraz z żoną i córką ucieka i zaczyna się ukrywać. Po latach agenci wpadają na ich trop i próbują złapać. Przyparci do muru Andy, Vicky i ich córka Charlie zaczynają wykorzystywać swoje zdolności, a są one naprawdę ogromne. Andy siłą woli potrafi zmusić innych do określonych zachowań, Vicky odkrywa w sobie zdolności telepatii i telekinezy, a Charlie potrafi rozniecać ogień na odległość.

Za scenariusz nowej wersji Podpalaczki odpowiada Scott Teems, a reżyserią zajmie się Keith Thomas.

Efron to aktor, którego kojarzyć możecie z wielu filmów i seriali. Swoją karierę zaczynał w młodzieżowych produkcjach Disneya. Popularność przyniosła mu rola w musicalu High School Musical. Od tamtej pory wystąpił m.in. w komedii Sąsiedzi, Znów mam 17 lat, Co ty wiesz o swoim dziadku? czy dramacie Podły, okrutny, zły. W remake’u wcieli się w postać Andy’ego.

Źrodło: collider