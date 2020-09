Nowa ''Szkoła czarownic'' to jednak kontynuacja - jest oficjalny tytuł i pierwsza zapowiedź! 0

Wczoraj informowaliśmy, iż już w październiku swoją premierę odbędzie remake klasycznego filmu Szkoła czarownic będącego połączeniem gatunków fantasy i horroru. Dziś jednak otrzymaliśmy oficjalny tytuł produkcji, który świadczyć może o tym, iż film ten wcale nie będzie remake’m, a kontynuacją dzieła z 1996 roku.

Studio Blumhouse ujawniło, iż film nosi tytuł The Craft: Legacy co w naszym kraju prawdopodobnie przetłumaczone zostanie jako Szkoła czarownic: Dziedzictwo. Co więcej w sieci pojawiła się także pierwsza zapowiedź, z którą zapoznać możecie się poniżej. Koniecznie dajcie znać w komentarzach co o niej myślicie.

Za reżyserię odpowiada Zoe Lister Jones, która jest także autorką scenariusza do produkcji. Będziemy śledzić losy grupy licealistek, które tworzą sabat i eksperymentują z czarami i magią. Nastolatki uwalniają tajemniczy byt, który początkowo im pomaga, jednak z czasem odkrywają jak wielkie koszta muszą za tą pomoc ponieść. Prawdopodobnie ich działania będą miały wspólnego coś z działaniami ich poprzedniczek.

W rolach nastoletnich czarownic ujrzymy Cailee Spaeny, Gideon Adlon, Lovie Simone i Zoey Luna. Obsadę uzupełniają David Duchovny i Michelle Monaghan.

Poniżej pierwszy plakat promujący film The Craft: Legacy.

Wraz z tymi wszystkimi informacjami Blumhouse potwierdziło także, iż film zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami ominie premierę kinową i trafi bezpośrednio na VOD. Możliwe jednak, że w wybranych krajach pojawi się na ekranach kin, ale obecnie nie ma żadnych szczegółów na ten temat.

Premiera filmu już 28 października 2020 roku.

Źrodło: bloody-disgusting.com