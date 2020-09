Thriller ''Nieobliczalny'' z Russelem Crowe'em już w listopadzie zawita na VOD 0

Thriller Nieobliczalny, który niedawno zadebiutował na ekranach kin już niedługo pojawi się na VOD. Solstice Studios ujawnia, iż planuje jego premierę w drugiej połowie listopada.

fot. materiały prasowe

Reżyserem filmu jest Derrick Borte, a autorem scenariusza Carl Ellsworth odpowiedzialny m.in. za Red Eye, Ostatni dom po lewej czy Czerwony świt. W obsadzie aktorskiej oprócz gwiazdy filmu Gladiator, znajdują się także Caren Pistorius, Gabriel Bateman, Jimmi Simpson i Austin P. McKenzie.

Crowe wciela się w sfrustrowanego kierowcę, czującego się całkowicie niewidzialnym dla innych co niezwykle go denerwuje i sprawia, iż jest wobec tego całkowicie bezsilny. To wszystko powoduje, iż za zwykły, niewinny incydent na drodze spowodowany przez kobietę, wpada w furię i rozpoczyna przerażającą grę. Ściga on Rachel, która odważyła się go wyminąć z piskiem opon. Śledzi ją, aż wreszcie trafia do jej domu. Tam rozpoczyna z kobietą bardzo niebezpieczną grę w kotka i myszkę. Ta właśnie ma za zadanie ukazać nam, to że nigdy nie wiemy, jak blisko możemy być kogoś kto w każdej chwili może stracić swoją psychiczną równowagę.

Premiera Nieobliczalnego w sieci odbędzie się 17 listopada 2020 roku.

Źrodło: bloody-disgusting.com