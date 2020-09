Zendaya zagra wokalistkę zespołu The Ronettes 0

W bardzo interesującym kierunku rozwija się kariera Zendayi. Aktorka nie tylko występuje w widowiskowych superprodukcjach, ale także próbuje swoich sił w nieco ambitniejszych projektach. Właśnie dołączyła do jednego z nich.

Zendaya, którą mogliśmy oglądać w filmach Marvela o Spider-Manie oraz serialu Euforia, a już niedługo także w widowisku Diuna, zagra w filmie biograficznym o Ronnie Spector, wokalistce grupy muzycznej The Ronettes. Za film odpowiadać będą A24 i New Regency.

Variety potwierdziło informacje o nabyciu przez wymienione wytwórnie praw do autobiografii "Be My Baby", którą Ronnie Spector napisała we współpracy z Vincem Waldronem. Scenariusz do filmu napisze laureatka Pulitzera, Jackie Sibblies Drury.

Film biograficzny położy nacisk na wczesną karierę Veroniki Yvette Bennett – zwłaszcza na okres powstania grupy The Ronettes oraz późniejsze podpisanie kontraktu z Philem Spectorem, którego Ronnie poślubiła w 1968 roku. Historia pokaże także późniejsze losy związane z rozwodem tej dwójki oraz walkę kobiety o odzyskanie praw do muzyki zespołu.

Najbardziej znanym utworem zespołu The Ronettes jest piosenka "Be My Baby".

Źrodło: Variety